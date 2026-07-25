«Спартак» начал сезон так же, как последний чемпионский

«Спартак» одержал крупную победу в стартовом туре чемпионата России впервые с сезона-2016/17, когда команда выиграла титул.

В матче 1-го тура РПЛ сезона-2026/27 «Спартак» разгромил «Родину» (3:0). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена», главным арбитром выступил Рафаэль Шафеев.

В последний раз «Спартак» побеждал с крупным счетом в стартовом туре девять лет назад – тогда команда разгромила тульский «Арсенал» (4:0) под руководством Дмитрия Аленичева и по итогам сезона стала чемпионом.