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  • Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Сегодня, 16:46
6

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оценил игру «Спартака» в 1-м туре РПЛ.

  • «Спартак» уверенно победил «Родину» в 1-м туре РПЛ со счетом 3:0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.
  • Московская команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. На первой строчке – «Зенит», обыгравший 5:0 «Акрон».

– Многие называют именно «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Согласны с этим?

– «Спартак» сейчас у всех на слуху, все спрашивают про него. Давайте чуть подождем, должно пройти время, а потом определимся, кто главный конкурент «Зенита», а кто второстепенный. На данный момент спартаковцы неплохо играют. Но так же были и при Деяне Станковиче, они тоже хорошо начинали.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий
Комментарии (6)
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Semenycch
1785162587
Браво Шпалыч!
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ТяжелаяАртиллерия
1785162973
Спартак главный претендент на 6 строчку.
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krazashchukin
1785165044
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 14-й год на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз». МАТЧ ТВ о них говорит.
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NewLife
1785166986
Это для срач тв есть такой сам из себя фаворит синит, а остальные просто конкуренты, срач тв жалкие недалекие лизожопы. Синит в последних играх показал настолько *уевый футбол, что может на данном этапе сам конкурировать за попадание в десятку.
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slavа0508
1785168644
Без Спартака на статью не кто особо и не обратит внимание на статью . вот и приплетают везде Спартак ...
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Феликс Михайлов
1785168920
Можно, но только на бумаге.
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