Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оценил игру «Спартака» в 1-м туре РПЛ.

«Спартак» уверенно победил «Родину» в 1-м туре РПЛ со счетом 3:0. Голы забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

Московская команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. На первой строчке – «Зенит», обыгравший 5:0 «Акрон».

– Многие называют именно «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Согласны с этим?

– «Спартак» сейчас у всех на слуху, все спрашивают про него. Давайте чуть подождем, должно пройти время, а потом определимся, кто главный конкурент «Зенита», а кто второстепенный. На данный момент спартаковцы неплохо играют. Но так же были и при Деяне Станковиче, они тоже хорошо начинали.