«Спартак» рассмотрит подписание вице-чемпиона мира-2026

«Спартак» вернулся к кандидатуре нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса в качестве одного из вариантов для усиления.

Ранее форвард отказывался от переезда в Россию из-за участия на чемпионате мира-2026, однако сейчас такой категоричности нет.

25-летний Лопес сыграл на турнире за сборную Аргентины в 2 матчах, в обоих случаях выйдя на замену, и отметился 1 голевой передачей.

Он был единственным игроком национальной команды, не отвернувшимся от награждения Испании золотыми медалями и кубком мира за победу на ЧМ-2026.