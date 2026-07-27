«Спартак» рассмотрит подписание вице-чемпиона мира-2026

«Спартак» вернулся к кандидатуре нападающего «Палмейраса» Хосе Мануэля Лопеса в качестве одного из вариантов для усиления.
Ранее форвард отказывался от переезда в Россию из-за участия на чемпионате мира-2026, однако сейчас такой категоричности нет.
25-летний Лопес сыграл на турнире за сборную Аргентины в 2 матчах, в обоих случаях выйдя на замену, и отметился 1 голевой передачей.
Он был единственным игроком национальной команды, не отвернувшимся от награждения Испании золотыми медалями и кубком мира за победу на ЧМ-2026.
- В этом году он провел за «Палмейрас» 35 матчей, забил 14 голов, сделал 10 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Срок контракта Лопеса с бразильским клубом рассчитан до конца 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»