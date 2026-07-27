В «Ахмате» верят, что Черчесов приведет клуб к чемпионству

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац верит в главного тренера Станислава Черчесова.
«Конечно, верю, что Черчесов приведет «Ахмат» к чемпионству. Станислав Саламович много раз выигрывал титулы, он знает, как это делать.
Нам надо делать то, что Черчесов требует от нас, и посмотрим, что будет. В игре с «Локомотивом» мы показали, что можем бороться вверху [таблицы]», – сказал Богосавац.
- «Ахмат» занял 9-е место в прошлом сезоне РПЛ.
- В 1-м туре нового розыгрыша чемпионата России грозненская команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).
Источник: Sport24