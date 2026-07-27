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В «Ахмате» верят, что Черчесов приведет клуб к чемпионству

Сегодня, 14:39
9

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац верит в главного тренера Станислава Черчесова.

«Конечно, верю, что Черчесов приведет «Ахмат» к чемпионству. Станислав Саламович много раз выигрывал титулы, он знает, как это делать.

Нам надо делать то, что Черчесов требует от нас, и посмотрим, что будет. В игре с «Локомотивом» мы показали, что можем бороться вверху [таблицы]», – сказал Богосавац.

  • «Ахмат» занял 9-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • В 1-м туре нового розыгрыша чемпионата России грозненская команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Богосавац Мирослав Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Император 1
1785152472
Мечтать не вредно.
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Просто-333
1785152583
И приведет, и уведёт, и заведёт...
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DmitryViktorovich
1785152678
У локо убери батрака и будет 10 место. Нынче локо разбазарен
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evgevg13
1785153097
П..... Ъ, не мешки ворочать
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рылы
1785153805
стыдно за ахмет! хряка поставили! а это харам, или как его там)
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Plyash
1785154077
Дурачок Мирослав , вспомни , что черчес сотворил с командой Казахстана , заработав на этом кучу бобла ... Или ты не в курсе ?
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...короче
1785154379
...Настрой, конечно же хороший, Но это только лишь настрой. Черчесов - дядечка серьезный, Но не сбежал бы он с казной...
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АЛЕКС 58
1785162232
Напомните,кого чабан привёл к титулу в РПЛ?
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