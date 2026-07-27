В «Ахмате» верят, что Черчесов приведет клуб к чемпионству

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац верит в главного тренера Станислава Черчесова.

«Конечно, верю, что Черчесов приведет «Ахмат» к чемпионству. Станислав Саламович много раз выигрывал титулы, он знает, как это делать.

Нам надо делать то, что Черчесов требует от нас, и посмотрим, что будет. В игре с «Локомотивом» мы показали, что можем бороться вверху [таблицы]», – сказал Богосавац.