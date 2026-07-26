Черчесов сказал, чего ждет от «Ахмата» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от старта в РПЛ. Грозненская команда сегодня сыграет в 1-м туре с «Локомотивом».

– Ожидаю увидеть то, что мы наигрывали и показали в контрольных матчах. Хочу увидеть команду, которая выходит на поле и выигрывает.

– Из новичков в стартовом составе Адамов и Ромао. Если первый четко знаком с лигой, то бразилец – нет. Остальные новички тоже хотят выйти на поле. Выйдут ли они?

– Ход матча нам будет диктовать, какие изменения делать в составе. Что касается того, что у «Локомотива» нет профильного нападающего, мы будем отталкиваться от себя. Нам нужно войти в игру, и мы знаем, чего сами хотим и как играет соперник.