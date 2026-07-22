Селюк – об «Ахмате»: «Черчесов хочет биться за 3-е место»

Агент Дмитрий Селюк высказался об «Ахмате», где выступает его подопечный, нападающий Мохамед Конате.

– «Ахмат» усиливался больше всех. По количеству приобретений они сейчас на первом месте. Видимо, Черчесов хочет биться за третье место.

– А есть ли новости по будущему Конате? Пока игрового времени у него не прибавилось.

– Надо будет решить этот вопрос, поговорить с клубом. Но, безусловно, Конате, как любого нормального футболиста, не устраивает эта ситуация.

Конате готов расторгнуть контракт и пойти в другую команду, хотя с точки зрения зарплаты у него все в порядке и Грозный его устраивает. Но так получилось, Черчесов выбрал свой путь. Посмотрим, чего он достигнет. Скажу так, трансферное окно только открылось три недели назад, до сентября время есть. Поговорим с клубом и найдем компромисс.

– То есть в следующем сезоне, как в конце прошлого, сидеть на лавке Конате не готов?

– Нет, не будет. Мы готовы уйти.