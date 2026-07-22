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Селюк – об «Ахмате»: «Черчесов хочет биться за 3-е место»

Сегодня, 11:17
2

Агент Дмитрий Селюк высказался об «Ахмате», где выступает его подопечный, нападающий Мохамед Конате.

«Ахмат» усиливался больше всех. По количеству приобретений они сейчас на первом месте. Видимо, Черчесов хочет биться за третье место.

– А есть ли новости по будущему Конате? Пока игрового времени у него не прибавилось.

– Надо будет решить этот вопрос, поговорить с клубом. Но, безусловно, Конате, как любого нормального футболиста, не устраивает эта ситуация.

Конате готов расторгнуть контракт и пойти в другую команду, хотя с точки зрения зарплаты у него все в порядке и Грозный его устраивает. Но так получилось, Черчесов выбрал свой путь. Посмотрим, чего он достигнет. Скажу так, трансферное окно только открылось три недели назад, до сентября время есть. Поговорим с клубом и найдем компромисс.

– То есть в следующем сезоне, как в конце прошлого, сидеть на лавке Конате не готов?

– Нет, не будет. Мы готовы уйти.

  • 28-летний Конате в прошлом сезоне провел за «Ахмат» 26 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Срок контракта буркинийца с грозненцами рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1 миллион евро.
  • «Ахмат» в прошлом сезоне занял 9-е место.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Конате Мохамед Черчесов Станислав Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
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Император 1
1784710384
Выше 9 не будет, конкуренты слишком сильные.
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АК 68
1784718018
А разве у Селюка были нормальные футболисты? За исключением Яя Туре остальные все дешёвенькие низкоквалифицированные игроки, которых агент пытается пиарить,но, что толку? Мастерства то нет.
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