Селюк – об «Ахмате»: «Черчесов хочет биться за 3-е место»

Агент Дмитрий Селюк высказался об «Ахмате», где выступает его подопечный, нападающий Мохамед Конате.
– «Ахмат» усиливался больше всех. По количеству приобретений они сейчас на первом месте. Видимо, Черчесов хочет биться за третье место.
– А есть ли новости по будущему Конате? Пока игрового времени у него не прибавилось.
– Надо будет решить этот вопрос, поговорить с клубом. Но, безусловно, Конате, как любого нормального футболиста, не устраивает эта ситуация.
Конате готов расторгнуть контракт и пойти в другую команду, хотя с точки зрения зарплаты у него все в порядке и Грозный его устраивает. Но так получилось, Черчесов выбрал свой путь. Посмотрим, чего он достигнет. Скажу так, трансферное окно только открылось три недели назад, до сентября время есть. Поговорим с клубом и найдем компромисс.
– То есть в следующем сезоне, как в конце прошлого, сидеть на лавке Конате не готов?
– Нет, не будет. Мы готовы уйти.
- 28-летний Конате в прошлом сезоне провел за «Ахмат» 26 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Срок контракта буркинийца с грозненцами рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 1 миллион евро.
- «Ахмат» в прошлом сезоне занял 9-е место.