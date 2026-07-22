У ЦСКА есть кандидаты на замену Гонду

ЦСКА имеет несколько кандидатур в качестве замены нападающему Лусиано Гонду при его уходе из команды.

Ранее сообщалось, что красно-синие активно интересуются Мирлиндом Даку из «Рубина», и главный тренер команды Дмитрий Игдисамов дал добро на его приобретение.

Однако албанец не является единственным вариантом москвичей. Имена других кандидатов не раскрываются.

Интерес к Гонду проявляет «Бока Хуниорс».