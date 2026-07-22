У ЦСКА есть кандидаты на замену Гонду

ЦСКА имеет несколько кандидатур в качестве замены нападающему Лусиано Гонду при его уходе из команды.
Ранее сообщалось, что красно-синие активно интересуются Мирлиндом Даку из «Рубина», и главный тренер команды Дмитрий Игдисамов дал добро на его приобретение.
Однако албанец не является единственным вариантом москвичей. Имена других кандидатов не раскрываются.
Интерес к Гонду проявляет «Бока Хуниорс».
- 25-летний аргентинец перешел в ЦСКА зимой и в 13 матчах за красно-синих забил 4 гола и сделал 1 ассист.
- 28-летний Даку в прошлом сезоне провел за «Рубин» 29 матчей, забил 11 голов, сделал 1 ассист.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»