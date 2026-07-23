Глебов назвал причины своих травм в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов отметил, что его не задели слова комментатора Константина Генича, который не исключил, что в ближайшие годы молодого вингера будут преследовать травмы.

– Тебя сильно выбивают из колеи травмы?

– Не сказал бы, что придаю какое‑то значение, выпадая из‑за травм. Конечно, расстраиваюсь, пропуская игры и тренировки – но это часть футбола. Если взять футболистов «Барселоны», «ПСЖ», у каждого они бывают.

Очевидно, что чем быстрее игрок, тем больше у него проблем с мышцами, но если посмотреть историю моих травм – Эдуард Николаевич Безуглов [врач ЦСКА] – это подтверждал, – большинство повреждений не мышечные, а от каких‑то ударов, контактов. Есть же разница, когда ты получаешь травму из‑за того, что тебя бьют, и когда ты на пустом месте можешь оступиться и порвать мышцу. 80% моих травм – контактные.

Когда говорят, что я травматичный или что‑то в этом роде, конечно, неприятно, потому что люди многого не знают, что я много уделяю времени восстановлению и прочему. Со стороны видят лишь картинку, что футболист травмировался, не играет – значит, он травматичный. И не придают значения тому, что из‑за удара соперника футболист может пропустить больше месяца – если он не играет, значит, сам виноват.

Да, такие моменты неприятны, но нет такого, что я придаю этому значение. Даже если я травмировался, вернусь на поле через какое‑то время, и надо будет доказывать делом, что являюсь футболистом, который может решать.

– Сильно задели слова Константина Генича про то, что тебя в ближайшее время будут преследовать травмы?

– Вообще нет.

– Но удивился, что он такое про тебя сказал?

– Я удивился реакции публики. Не считаю, что слова были какими‑то плохими или что Константин «накаркал». Сказал и сказал, ему кто‑то передал – сарафанное радио. Это то же самое, если я скажу: «Нападающий забьет не десять, а один гол» – таким словам придавать значения нет смысла.

Повторюсь, есть разные травмы. Одно дело, когда ты травмируешься от чьего‑либо удара, а другое – когда рвешь мышцу.