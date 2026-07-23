Глебов ответил, кто лучше – Месси или Роналду

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– У тебя есть выбор: Месси или Роналду. Кого выберешь?

– Я никогда не приму это сравнение. По футбольным качествам нет футболиста сильнее Месси. Если объективно посмотреть на матч с его участием, то он всe умеет. Всe, что ты можешь придумать в своей голове, Месси исполнит. Не скажу, что Роналду плохой, но для меня он второй футболист после Лионеля. Если меня спросят: «Месси или Роналду?», я даже отвечать не буду, потому что Лео – номер один.