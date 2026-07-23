Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глебов ответил, кто лучше – Месси или Роналду

Сегодня, 14:29
1

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– У тебя есть выбор: Месси или Роналду. Кого выберешь?

– Я никогда не приму это сравнение. По футбольным качествам нет футболиста сильнее Месси. Если объективно посмотреть на матч с его участием, то он всe умеет. Всe, что ты можешь придумать в своей голове, Месси исполнит. Не скажу, что Роналду плохой, но для меня он второй футболист после Лионеля. Если меня спросят: «Месси или Роналду?», я даже отвечать не буду, потому что Лео – номер один.

  • Месси выиграл 8 «Золотых мячей» и чемпионат мира в 2022 году.
  • У Роналду 5 «Золотых мячей» и победа на Евро-2016.

Еще по теме:
Глебов рассказал о своей реакции на слова Генича о травматичности
Глебов рассказал, были ли у него предложения из Европы 1
Глебов назвал сборную, за которую будет болеть на ЧМ-2026 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига США. МЛС Аль-Наср Интер Майами ЦСКА Месси Лионель Роналду Криштиану Глебов Кирилл
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1784807281
Да оба рядом с Дзюбой даже близко не стоят
Ответить
Главные новости
Новая информация о переговорах ЦСКА и АЕКа по Баринову
20:29
Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
20:01
1
Глава КДК объяснил наказание для Соболева
19:47
2
Официально прояснилось будущее 40-летнего Модрича
19:15
Реакция «Спартака» на решение КДК по переигровке Суперкубка
18:43
19
Раскрыта причина срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»
18:27
12
КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка
18:05
8
Генич определил, какого игрока должен продать «Спартак»
17:35
4
КДК наказал Соболева за поведение в матче со «Спартаком»
17:18
39
Решение КДК по переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
17:07
26
Все новости
Все новости
РФС назвал лучшего судью прошлого сезона
20:12
Гурцкая определил, какие игроки тащат «Спартак»: «Их 2,5»
19:30
Список дисквалифицированных на 1-й тур РПЛ – есть спартаковец
19:21
4
КДК оштрафовал «Спартак» за матч с «Зенитом»
19:06
6
«Спартак» уличили в том, что он превращается в клуб нытиков
18:57
3
КДК объяснил, почему отказал «Спартаку» в переигровке Суперкубка
18:05
8
Семак пожаловался на календарь «Зенита»
18:01
8
Генич определил, какого игрока должен продать «Спартак»
17:35
4
КДК наказал Соболева за поведение в матче со «Спартаком»
17:18
39
Решение КДК по переигровке матча «Зенит» – «Спартак»
17:07
26
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 1-го тура РПЛ
17:03
11
ФотоСамый дорогой защитник мира сфотографировался с российской звездой
16:43
3
Зенитовца Энрике предложили бразильскому топ-клубу
16:31
2
Федотов прокомментировал назначение 24-летнего судьи на матч РПЛ
16:23
2
В РПЛ хочет вернуться тренер, работавший с семью клубами лиги
16:05
1
Вендел пообещал проставиться перед футболистами «Зенита»
15:55
9
Мостовой назвал главного фаворита сезона в РПЛ
15:34
1
Глебов ответил, кто лучше – Месси или Роналду
14:29
1
ФотоЭквадорский клуб объявил о трансфере игрока из московской команды РПЛ
14:10
Глебов назвал причины своих травм в ЦСКА
13:29
Тюкавин оценил вариант с переходом в Саудовскую Аравию
13:18
2
Два игрока «Зенита» пропустят матч с «Акроном»
13:10
1
Вендел: «В Кубке игроки «Спартака» провоцировали болельщиков «Зенита»
12:52
6
Вендел высказался о получении российского паспорта
12:27
7
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
12:10
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
11:58
Глебов рассказал, были ли у него предложения из Европы
11:49
1
Вендел готов извиниться перед болельщиками за оскорбительный жест
11:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+