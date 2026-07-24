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РПЛ. Сезон начался с волевой победы ЦСКА над «Балтикой» (2:1)

Сегодня, 21:59
26

Московский ЦСКА одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» в стартовом матче РПЛ сезона-2026/27 – 2:1.

Встреча прошла на «ВЭБ Арене», главным арбитром выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

Счет открыл нападающий гостей Чинонзо Оффор уже на 34-й секунде. ЦСКА восстановил равновесие на 33-й минуте благодаря автоголу защитника «Балтики» Эдуардо Андерсона, а спустя три минуты форвард армейцев Кирилл Глебов вывел хозяев вперед.

До перерыва арбитры отменили гол полузащитника красно-синих Данилы Козлова после вмешательства ВАР – полузащитник находился в офсайде. В начале второго тайма Оффор отправил в ворота ЦСКА второй мяч, но и его взятие ворот не засчитали из-за положения вне игры.

Россия. Премьер-лига. 1 тур
ЦСКА - Балтика - 2:1 (2:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Ч. Оффор, 1; 1:1 - Э. Андерсон, 33 (в свои ворота); 2:1 - К. Глебов, 36.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА
Комментарии (26)
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АЛЕКС 58
1784919805
С победой!
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bratskij
1784919811
С Победой армейцы !!! Так держать и дальше, только без косяков которых сегодня понаделали.
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Semenycch
1784919861
Балтика в первом тайме разочаровала. Вообще матч интересный, с обоюдными атаками, с множеством голов. Команды далеки от пика формы, бегали через силу.
Ответить
Император Бомжей
1784919866
Судья отсудил на 10 из 10.. Наконец то!
Ответить
ySS
1784919880
Всех с началом чемпионата! Матч понравился, шесть забитых!
Ответить
...уефан
1784919983
...понравилась игра! Пацанская... Жилистая... Событийная... Обе команды хороши были по своему. ЦСКА убедительнее был у чужой штрафной... Коней с победой!...
Ответить
Кривая да нелёгкая
1784920039
С победой кони
Ответить
Dr Metal
1784920079
С победой, кони! Игра слабая, но по осени считают очки, дай Бог попрёт
Ответить
Novochek
1784920180
Шикарный пас Кругового!
Ответить
Интерес
1784920425
Хорошее начало, отдушина после всемирного шоу.Кто там сказал перед матчем :бизнес закончился, начинается футбол.
Ответить
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