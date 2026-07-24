РПЛ. Сезон начался с волевой победы ЦСКА над «Балтикой» (2:1)

Московский ЦСКА одержал волевую победу над калининградской «Балтикой» в стартовом матче РПЛ сезона-2026/27 – 2:1.
Встреча прошла на «ВЭБ Арене», главным арбитром выступил Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.
Счет открыл нападающий гостей Чинонзо Оффор уже на 34-й секунде. ЦСКА восстановил равновесие на 33-й минуте благодаря автоголу защитника «Балтики» Эдуардо Андерсона, а спустя три минуты форвард армейцев Кирилл Глебов вывел хозяев вперед.
До перерыва арбитры отменили гол полузащитника красно-синих Данилы Козлова после вмешательства ВАР – полузащитник находился в офсайде. В начале второго тайма Оффор отправил в ворота ЦСКА второй мяч, но и его взятие ворот не засчитали из-за положения вне игры.
Россия. Премьер-лига. 1 тур
ЦСКА - Балтика - 2:1 (2:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Ч. Оффор, 1; 1:1 - Э. Андерсон, 33 (в свои ворота); 2:1 - К. Глебов, 36.
Источник: «Бомбардир»