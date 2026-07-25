Старт РПЛ, Барко хочет покинуть «Спартак», игроку «Зенита» грозит арест, новая команда Клоппа и другие новости

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Глава «Локо»: «Работники РЖД хотят, чтобы в клубе были российские футболисты, мы избрали народную стратегию».

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