Тренер ЦСКА прокомментировал волевую победу над «Балтикой»

Дмитрий Игдисамов, главный тренер ЦСКА, оценил победу над «Балтикой» (2:1) в 1-м туре РПЛ.

ЦСКА пропустил на 1-й минуте, но затем забил два гола.

Москвичи возглавили таблицу.

Для Игдисамова это первый сезон в качестве главного тренера.

– ЦСКА пропустил простой мяч в начале, будто продолжение игры с «Динамо». Вы развели руками, какая работа была проведена?

– Я не только развел руками, но и крепко выругался в тот момент (смеется). Изначально был план на игру и мы его придерживались. Ранний гол повлиял только на эмоциональное состояние, но для меня это не стало продолжением товарищеской игры с «Динамо». Знал, что у ребят есть силы отыграться. К сожалению, не засчитали очень красивый гол. Планировали атаковать через свободные зоны, это и делали.

– Кармо превращается в джокера?

– У него очень сильный дриблинг, это хорошо работает на уставших защитников. Попович в отличной форме, он прибавляет не только тактически, но и ментально повзрослел, хорошо ведет борьбу, а против «Балтики» это было нужно.

– Круговой играл в защите, почему? Как готов Гайич?

– У Гайича было повреждение в игре с «Оренбургом», оно не позволило подготовиться ему к этой игре, мы рассчитываем на него. В игре с «Динамо» попробовали модель с Жоао на позиции правого защитника, была информация, что он ранее играл на этой позиции, но она оказалась абсолютно не рабочая. Круговой справился с этим, а для Кисляка надо возвращать позицию либеро. Здорово подчистил сегодня всe, отлично сыграл. Баринов сегодня ночью почувствовал недомогание, поэтому был не в заявке сегодня.