Глава «Локо»: «Работники РЖД хотят, чтобы в клубе были российские футболисты, мы избрали народную стратегию»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о клубной стратегии.
– «Локомотив» демонстрирует, что может давать шанс молодым и талантливым российским футболистам. Дальше кто-то пользуется этим шансом, кто-то продолжает карьеру в другой команде.
Сейчас в академию «Локомотива» идет большой приток ребят со всех регионов России. Мы показываем, что молодой российский футболист может становиться основным игроком топ-клуба и бороться за самые высокие места, попадать в сборную. И мы намерены дальше придерживаться этой стратегии.
– Такая стратегия – следствие уменьшения бюджета клуба?
– Нет, это наша философия. «Локомотив» представляет РЖД – самую народную компанию в стране. Мы считаем, что народная компания достойна народной команды. Наши работники хотят, чтобы прежде всего в «Локомотиве» играли российские футболисты. Это в том числе философия РЖД.
«Локомотив» может тратить деньги и на иностранных футболистов, но избрал такую народную стратегию.
- «Локомотив» финишировал на третьем месте в прошедшем сезоне РПЛ.
- Ранее стало известно, что клуб планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить.
- Новый сезон РПЛ стартует сегодня, 24 июля.