Глава «Локо»: «Работники РЖД хотят, чтобы в клубе были российские футболисты, мы избрали народную стратегию»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о клубной стратегии.

– «Локомотив» демонстрирует, что может давать шанс молодым и талантливым российским футболистам. Дальше кто-то пользуется этим шансом, кто-то продолжает карьеру в другой команде.

Сейчас в академию «Локомотива» идет большой приток ребят со всех регионов России. Мы показываем, что молодой российский футболист может становиться основным игроком топ-клуба и бороться за самые высокие места, попадать в сборную. И мы намерены дальше придерживаться этой стратегии.

– Такая стратегия – следствие уменьшения бюджета клуба?

– Нет, это наша философия. «Локомотив» представляет РЖД – самую народную компанию в стране. Мы считаем, что народная компания достойна народной команды. Наши работники хотят, чтобы прежде всего в «Локомотиве» играли российские футболисты. Это в том числе философия РЖД.

«Локомотив» может тратить деньги и на иностранных футболистов, но избрал такую народную стратегию.