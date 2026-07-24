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  • Глава «Локо»: «Работники РЖД хотят, чтобы в клубе были российские футболисты, мы избрали народную стратегию»

Глава «Локо»: «Работники РЖД хотят, чтобы в клубе были российские футболисты, мы избрали народную стратегию»

Сегодня, 18:13
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о клубной стратегии.

– «Локомотив» демонстрирует, что может давать шанс молодым и талантливым российским футболистам. Дальше кто-то пользуется этим шансом, кто-то продолжает карьеру в другой команде.

Сейчас в академию «Локомотива» идет большой приток ребят со всех регионов России. Мы показываем, что молодой российский футболист может становиться основным игроком топ-клуба и бороться за самые высокие места, попадать в сборную. И мы намерены дальше придерживаться этой стратегии.

– Такая стратегия – следствие уменьшения бюджета клуба?

– Нет, это наша философия. «Локомотив» представляет РЖД – самую народную компанию в стране. Мы считаем, что народная компания достойна народной команды. Наши работники хотят, чтобы прежде всего в «Локомотиве» играли российские футболисты. Это в том числе философия РЖД.

«Локомотив» может тратить деньги и на иностранных футболистов, но избрал такую народную стратегию.

  • «Локомотив» финишировал на третьем месте в прошедшем сезоне РПЛ.
  • Ранее стало известно, что клуб планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить.
  • Новый сезон РПЛ стартует сегодня, 24 июля.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (6)
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...уефан
1784906133
...кого он, цуко, лечит!?...
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evgevg13
1784906504
Молодцы
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Цугундeр
1784907161
) "философия РЖД.." Мда... "Любой патриотизм назначается сверху и поверх обнищания масс, как обещание, как краеугольный камень в основе дальнейшего процветания власть имущих государевых людей" (с) Ю.О. Мартов. (из неопубликованного..) ))))))) "— Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди (играть) будут. — А немцы? — Какие немцы? — Ну немцы! — Зачем немцы?"
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рылы
1784909656
кокорин давно рассказывал, что пришёл в деццкую школу спартага, е ему там не то, что жильё не дали - даже форму не выдали, сказали покупать свою. ну он пошёл в локо, там и форма, и стипендия и проживание в интернате для иногородних детей. так что локо действительно вкладывается в детей и не обламывается в итоге. а хряки локти кусают (и друг друга за жопки, когда никто не видит. бумбраш подтвердит)
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Император Бомжей
1784910543
Правильно делают, еще бы результат получше и вообще топчик!
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