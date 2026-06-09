«Локо» планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить

Трансферный комитет «Локомотива» принял решение выставить на продажу четырех игроков основного состава.
На заседании 8 июня руководство клуба пришло к выводу, что в условиях непростой экономической ситуации необходимо продавать ключевых футболистов, одновременно развивая новых для будущих сделок. Летом «Локомотив» рассчитывает заработать на трансферах от 40 до 50 млн евро.
В список вошли защитник Сесар Монтес, полузащитники Алексей Батраков и Артем Карпукас, а также нападающий Дмитрий Воробьев.
- По оценке Transfermarkt, самая высокая стоимость среди них у Батракова – 28 млн евро. Монтес оценивается в 7,5 млн, Карпукас – в 7 млн, Воробьев – в 6 млн.
- В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в чемпионате России и завоевал бронзовые медали.
- Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.
Источник: Legalbet