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  • «Локо» планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить

«Локо» планирует продать игроков на 40-50 миллионов, чтобы выжить

Сегодня, 09:33
6

Трансферный комитет «Локомотива» принял решение выставить на продажу четырех игроков основного состава.

На заседании 8 июня руководство клуба пришло к выводу, что в условиях непростой экономической ситуации необходимо продавать ключевых футболистов, одновременно развивая новых для будущих сделок. Летом «Локомотив» рассчитывает заработать на трансферах от 40 до 50 млн евро.

В список вошли защитник Сесар Монтес, полузащитники Алексей Батраков и Артем Карпукас, а также нападающий Дмитрий Воробьев.

  • По оценке Transfermarkt, самая высокая стоимость среди них у Батракова – 28 млн евро. Монтес оценивается в 7,5 млн, Карпукас – в 7 млн, Воробьев – в 6 млн.
  • В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в чемпионате России и завоевал бронзовые медали.
  • Новый сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (7)
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Чугунный скороход
1780987292
Позорные с жиру бесятся, проводницы крохи скребут
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СильныйМозг
1780990622
Надо чтобы Локо объявил себя банкротом и потом на аукционе купить, 3-х последних, за пачку тульских пряников.
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k611
1780992623
У самих РЖД дела так плохи что ли...
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mutabor0992
1780993828
Как же все плохо!Вот это менеджеры.Ай да молодцы!Это какой же талант нужно иметь,чтобы до такого состояния команду довести.Браво!
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