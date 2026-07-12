Жирков предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков предположил, как команда выступила бы на чемпионате мира-2026.

«Сейчас на чемпионате мира из группы в плей-офф выходят даже команды, которые заняли третьи места.

Я уверен, что при хорошем раскладе и жребии сборная России вышла бы в плей-офф мундиаля», – сказал Жирков.

Сборную России и клубы РПЛ отстранили от участия в международных турнирах в феврале 2022 года.

Сообщалось, что ФИФА может отменить бан российских команд после решения МОК.

Однако против снятия ограничений выступают члены УЕФА, например, федерации Англии, Германии и Франции.

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