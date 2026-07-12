Отец Холанда: «Норвегию обокрали»

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, считает, что сборную Норвегии обокрали в 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Англии (1:2).

«Серьезно? Вас спас арбитр.

Надеюсь, теперь вы выиграете чемпионат мира. Но мне кажется, сегодня нас обокрали», – написал Холанд-старший в соцсети в ответ британскому журналисту.

В концовке первого тайма матча Англия – Норвегия полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отправил мяч в ворота скандинавов.

Эпизод вызвал вопросы у норвежской стороны: существовало подозрение, что мяч задел верхний трос ворот, однако арбитры засчитали взятие ворот.

После игры ФИФА разъяснила эпизод с помощью датчика. Устройство не зафиксировало колебаний во время полeта мяча – «следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию своего движения».

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