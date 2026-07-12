Генич выявил «какую-то дичь» в матче ЧМ-2026 Норвегия – Англия

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не понял решение сборной Норвегии заменить форварда Эрлинга Холанда в дополнительное время матча ЧМ-2026 против Англии (1:2).

«Как можно Холанда заменить в такой ситуации?! Или он сам себя заменил?

Дичь какая-то», – написал Генич.

Норвегия сыграла на ЧМ впервые с 1998 года.

Англия в полуфинале встретится с Аргентиной.

Англичане не брали титул ЧМ с 1966 года.

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