«Спартак» может продать Пруцева в ФНЛ

У «Спартака» есть вариант продать полузащитника Данила Пруцева в «Нижний Новгород» из Первой лиги.

«Нижний Новгород» может выкупить Пруцева у «Спартака» и отдать «Локомотиву»: в Нижнем рассматривают вариант с трансфером 26-летнего хавбека КБ по опции за 6,5 млн евро на средства инвестора и последующей арендой его в команду Михаила Галактионова.

Денег, чтобы самим купить Данила, у «паровозов» нет. Однако не зря перед вчерашним матчем со «Спартаком» МихалМихалыч отметил в разговоре с Дарьей Исаевой, что история с Пруцевым еще не окончена и скорее в ней можно поставить многоточие», – написал инсайдер Иван Карпов.