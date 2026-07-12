Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» может продать Пруцева в ФНЛ

Сегодня, 12:46
10

У «Спартака» есть вариант продать полузащитника Данила Пруцева в «Нижний Новгород» из Первой лиги.

«Нижний Новгород» может выкупить Пруцева у «Спартака» и отдать «Локомотиву»: в Нижнем рассматривают вариант с трансфером 26-летнего хавбека КБ по опции за 6,5 млн евро на средства инвестора и последующей арендой его в команду Михаила Галактионова.

Денег, чтобы самим купить Данила, у «паровозов» нет. Однако не зря перед вчерашним матчем со «Спартаком» МихалМихалыч отметил в разговоре с Дарьей Исаевой, что история с Пруцевым еще не окончена и скорее в ней можно поставить многоточие», – написал инсайдер Иван Карпов.

  • В сезоне-2025/26 Пруцев находился в аренде у железнодорожников.
  • За 35 матчей во всех турнирах полузащитник оформил два гола и три результативные передачи.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

Еще по теме:
Обмен спартаковца Пруцева на форварда «Локо» состоится только при одном условии 5
Московский клуб готов купить Даку при двух условиях 5
«Спартак» может обменять Пруцева на нападающего «Локомотива» 13
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Спартак Локомотив Нижний Новгород Пруцев Данил
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1783849851
откуда такая необузданная щедрость у владельца Нижнего..? ладно бы в свой клуб купил, но чтобы купить и отдать попользоваться в другой, нонсенс...😅
Ответить
NewLife
1783850316
Скорее бы.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1783851177
Всему свинарнику пора на очищение от антинародного клише в пердив на пару тройку сезонов. Гыгыгы
Ответить
рылы
1783852707
на повышение пойдёт!
Ответить
ScarlettOgusania
1783853532
Спартак готов продать Пруцева и купить Головина, Монако готово к его продаже за 15 лимонов...😇
Ответить
evgevg13
1783854656
Ух ты
Ответить
rash1959
1783858974
В общем то пару товарняков он сыграл не хуже других. Но если будут давать 6 лямов (если найдётся подпольный владелец поезда вне расписания), надо отдавать, своих в середине поля полно.
Ответить
алдан2014
1783859121
Мутняк какой-то. А потом расплачиваться очками ?
Ответить
Willow
1783859538
Вряд ли отдадут дешевле 8 млн из-за лимита, плюс играет в основе в товарняках, значит как игрок будет востребован в нынешней команде
Ответить
...уефан
1783860015
...интересно, чем вмазался этот Ваня?...
Ответить
Главные новости
«Зенит» может перехватить у «Спартака» вратаря «Сочи»
20:42
Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»
19:47
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
19:38
3
ФотоЦСКА заинтересовался бразильским защитником
19:29
5
Семин поддержал расширение ЧМ до 64 команд
18:59
5
Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»
18:25
Холанд подвел итог выступлению Норвегии на ЧМ-2026
18:14
1
Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне
17:59
10
Якин: «Судья исправил свою ошибку за счет сборной Швейцарии»
17:46
5
«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии
17:30
7
Все новости
Все новости
«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
20:00
Фото«Ахмат» подписал вратаря, забившего гол со своей половины поля
19:13
Джикия рассказал, какие отношения у него со «Спартаком» сейчас
18:48
Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»
18:25
Шнякин назвал условие для борьбы «Спартака» за чемпионство в новом сезоне
17:59
10
«Зенит» начал переговоры по игроку сборной Бразилии
17:30
7
Гурцкая оценил шансы на переход Батракова в «ПСЖ»
17:20
1
Только один клуб РПЛ в состоянии побороться за Головина
16:53
3
Шнякин прокомментировал возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:39
2
Трезеге включил Сафонова в топ-3 вратарей мира
15:48
Карпукас: «Мотивация Сперцяна в «Аль-Ахли» – явно не мечта выиграть азиатскую ЛЧ»
14:59
3
Реакция агента Головина на новость о «Спартаке»
14:45
2
Головин может вернуться в Москву, но не в ЦСКА
14:10
5
Геркус призвал Тюкавина уйти в «Зенит»
13:51
8
Фото«Спартак» отправил игрока в «Текстильщик»
13:15
3
«Спартак» может продать Пруцева в ФНЛ
12:46
10
Реакция Мусаева на трансфер Оздоева в «Краснодар»
11:52
3
«Спартак» провалил переговоры по игроку ЦСКА
11:27
16
Мостовой вынес вердикт «Краснодару» и Мусаеву
11:13
3
Спартаковец Ву сообщил, что ему грустно смотреть ЧМ-2026
10:49
1
«Гавр» близок к трансферу экс-игрока «Зенита» и «Динамо»
10:43
3
Агент честно ответил, сколько стоит Тюкавин
10:19
11
Фото«Текстильщик» назначил тренера с опытом РПЛ
00:58
2
Генич отреагировал на «высер» блогера Мэддисона
00:45
24
Назван самый футбольный город России
00:10
3
Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Локо»
Вчера, 23:46
9
Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в южном дерби
Вчера, 23:33
Джикия: «С еврокубками я попрощался»
Вчера, 23:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+