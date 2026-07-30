Карседо ответил на вопрос о будущем Пруцева в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о возможном уходе полузащитника Данила Пруцева.

«У меня было пару разговоров с Пруцевым. Я честно ему высказал свою позицию: хочу, чтобы он остался в «Спартаке». Пруцев – хороший русский футболист, который проделывает большой объем работы, трудяга и настоящий профессионал.

Даня будет полезен команде. А как в итоге сложится его судьба, сказать не могу», – сказал Карседо.