Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после поражения от «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.

«Расстроены, что не смогли сегодня порадовать вас.

Проанализируем этот матч и обязательно станем сильнее», – написали красно-белые.