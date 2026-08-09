Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост после поражения от «Краснодара» в 3-м туре РПЛ.
«Расстроены, что не смогли сегодня порадовать вас.
Проанализируем этот матч и обязательно станем сильнее», – написали красно-белые.
- Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.
- На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.
- «Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.
Источник: телеграм-канал «Спартака»