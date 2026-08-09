⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)

«Зенит» уступил «Родине» в 3-м туре РПЛ.
Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.
На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.
«Зенит» пока остается на первом месте в турнирной таблице, но его могут сместить оттуда кто-то из матча «Спартак» – «Краснодар».
Россия. Премьер-лига. 3 тур
Зенит - Родина - 1:2 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Глушенков, 23; 1:1 - А. Гарибян, 59; 1:2 - А. Гарибян, 65.
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Роман Вега
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Игорь Дивеев
0%
Нино
0%
Густаво Мантуан
0%
Вильмар Барриос
0%
Вендел
0%
Педро
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Фелипе Аугусто
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Источник: «Бомбардир»