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  • ⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)

⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)

9 августа, 18:59
162

«Зенит» уступил «Родине» в 3-м туре РПЛ.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.

На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.

«Зенит» пока остается на первом месте в турнирной таблице, но его могут сместить оттуда кто-то из матча «Спартак» – «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 3 тур
Зенит - Родина - 1:2 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - М. Глушенков, 23; 1:1 - А. Гарибян, 59; 1:2 - А. Гарибян, 65.
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Родина
Денис Адамов
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Роман Вега
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Родина Зенит
Комментарии (162)
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1786291241
"Развалинами рейхстага удовлетворён!"Браво,судья, вынес давление, не сломался и принял верное решение в пользу атаки.
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Strig
1786291265
Родина обыграла уродину российского футбола!
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ziborock
1786291267
Дефки в голубом ныли, ныряли, жаловались судье. короче вели себя так как девки и должны вести, но против Родины даже с админресурсом не попрешь!)))
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timon2401
1786291286
Ай да Родина!!!! С первой победой в РПЛ!!!! Молодцы парни!!!
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oyabun
1786291340
Ай да Родина! Какие молодцы! Просто герои всей страны. Макнули таки в д.рьмо этих вальяжных самоуверенных болотных. Браво!
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JTherry
1786291379
бом.жи-эксперды 5:0, 4:0, 3:0, результат на табло в пользу Родины 2:1..!!! с победой дебютанты..!!! классный день Строителя..!!!🤣
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MaxRnD
1786291670
Это нечто - иметь ни в чём неограниченные ресурсы и быть таким унылым физруком.
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val69
1786292019
Какой шикарный результат!!! Неожиданно, но очень приятно!
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oyabun
1786292299
Как же все прогазпромовские лизоблюды перед матчем соревновались в лояльности хозяевам -"Зенит выиграет со счётом 5:0, 4:0,3:0..". И действительно по первому тайму москвичи выглядели мальчиками для битья. Но собрались и во втором показали, что способны на спортивный подвиг. Максименко, Рейна, Гарибян, Волков - молодцы!
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VVM1964
1786292415
Вечер перестал быть скучным на час раньше !!! Мои поздравления РОДИНЕ !!!
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