⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)

«Зенит» уступил «Родине» в 3-м туре РПЛ.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась поражением сине-бело-голубых со счетом 1:2.

На гол Максима Глушенкова дебютанты РПЛ ответили дублем Артура Гарибяна.

«Зенит» пока остается на первом месте в турнирной таблице, но его могут сместить оттуда кто-то из матча «Спартак» – «Краснодар».