«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку

Фанаты «Спартака» отреагировали на дебют Мирлинда Даку.

Албанский нападающий впервые вышел за московскую команду в игре с «Краснодаром» (1:2). Он появился на поле на 68-й минуте.

Фанатская трибуна «Спартака» в это время скандировала: «Русские и сербы – братья навек!» и «Косово – Сербия!».