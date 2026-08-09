«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку

Фанаты «Спартака» отреагировали на дебют Мирлинда Даку.
Албанский нападающий впервые вышел за московскую команду в игре с «Краснодаром» (1:2). Он появился на поле на 68-й минуте.
Фанатская трибуна «Спартака» в это время скандировала: «Русские и сербы – братья навек!» и «Косово – Сербия!».
- Даку выкрикивал оскорбительные заряды против Северной Македонии и Сербии после матча Евро-2024 между Албанией и Хорватией.
- Фанаты «Спартака» выступили против трансфера футболиста по политическим причинам.
Источник: «Бомбардир»