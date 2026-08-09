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  • Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

9 августа, 23:14
6

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил исход матча 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

  • Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.
  • На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.
  • «Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Первые 11 минут и зафиксировали итоговый результат. Мог «Спартак» сравнять? Мог: штанга Жедсона, удар Мартинса. В концовке красно-белые смотрелись мощно.

Но – только в концовке. В целом они не провели цельный матч – в отличие от «Краснодара», который и без Сперцяна с травмированным Кордобой остался собой. И заслужил победы. Мог ведь и Черников увеличить счет. А два гола «быков», в третий раз подряд победивших в Тушине, гости сделали сами, оба их результативных удара были очень красивы, тогда как ранний гол «Спартака» – во многом результат ошибки Агкацева.

Ну и главное – с таким Барко в первом тайме и без него во втором «Спартаку» в матчах такого уровня не победить», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (6)
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VVM1964
1786308716
Ну наверное в целом соглашусь, но и ничья не была бы несправедлива. Ну а на победу Спартак конечно не наиграл! Идём дальше - Катастрофы не вижу !!!
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oyabun
1786331038
Так надо научиться играть без Барко. Как в последние 10 мин встречи, когда Спартак неплохо прижал быков к их штрафной. И играть так весь матч, а не короткими отрезками времени.
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Интерес
1786346327
В воскресенье, опосля обеда, барка получила в борт торпеду.Чтобы не свистело в голове-для гарантии всадили две...
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