Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил исход матча 3-го тура РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

Встреча проходила на «Лукойл Арене» и закончилась поражением красно-белых со счетом 1:2.

На гол Манфреда Угальде краснодарцы ответили забитыми мячами Лукаса Оласы и Жоау Батчи.

«Краснодар» набрал девять очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с шестью очками располагается на третьей строчке.

«Первые 11 минут и зафиксировали итоговый результат. Мог «Спартак» сравнять? Мог: штанга Жедсона, удар Мартинса. В концовке красно-белые смотрелись мощно.

Но – только в концовке. В целом они не провели цельный матч – в отличие от «Краснодара», который и без Сперцяна с травмированным Кордобой остался собой. И заслужил победы. Мог ведь и Черников увеличить счет. А два гола «быков», в третий раз подряд победивших в Тушине, гости сделали сами, оба их результативных удара были очень красивы, тогда как ранний гол «Спартака» – во многом результат ошибки Агкацева.

Ну и главное – с таким Барко в первом тайме и без него во втором «Спартаку» в матчах такого уровня не победить», – написал Рабинер.