Губерниев оскорбил арбитров матча ЧМ-2026 Норвегия – Англия

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 Норвегия – Англия (1:2).
«Но в целом, еще раз посмотрев гол англичан после попадания в трос камеры-паука, понимаешь, что арбитры бестолочи и Норвегию зарыли! Позорники и жухалы», – написал Губерниев.
В поле работал француз Клеман Турпен.
- Норвегия сыграла на ЧМ впервые с 1998 года.
- Англия в полуфинале встретится с Аргентиной.
- Англичане не брали титул ЧМ с 1966 года.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева