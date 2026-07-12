Губерниев оскорбил арбитров матча ЧМ-2026 Норвегия – Англия

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев недоволен судейством в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 Норвегия – Англия (1:2).

«Но в целом, еще раз посмотрев гол англичан после попадания в трос камеры-паука, понимаешь, что арбитры бестолочи и Норвегию зарыли! Позорники и жухалы», – написал Губерниев.

В поле работал француз Клеман Турпен.

Норвегия сыграла на ЧМ впервые с 1998 года.

Англия в полуфинале встретится с Аргентиной.

Англичане не брали титул ЧМ с 1966 года.

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