Месси высказался о полуфинале ЧМ-2026 с Англией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира-2026 против Англии.

– Это ваш первый матч со сборной Англии. Имеет ли он для вас особое значение, как и для всех аргентинцев?

– Да, безусловно, матчи с сильными национальными командами всегда особенные, и я никогда раньше не играл с Англией, так что это будет уникальный матч.

Это полуфинал чемпионата мира, и теперь мы отдохнeм и подготовимся к нему. Наша команда потратила много усилий, отыграв два дополнительных тайма.

В четвертьфинале Аргентина прошла Швейцарию (3:1).

Полуфинальная игра между Англией и Аргентиной состоится 17 июля.

Аргентина защищает титул.

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