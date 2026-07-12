Семин определил самого яркого игрока ЧМ-2026

Бывший тренер сборной России Юрий Семин выделил самого яркого футболиста чемпионата мира-2026.

«Вне всяких сомнений, самое приятное впечатление производит Лионель Месси, который выручает аргентинцев в самые сложные минуты. Сегодня он палочка-выручалочка Аргентины. Все команды знают, как играть с Месси, но никто ничего не может поделать. Он всe равно забивает в решающие моменты.

Также отмечу Холанда, Кейна, Мбаппе, Олисе. Значительно лучше выглядит Ямаль, делает большой объeм работы. Очень много игроков, которые украшают чемпионат мира», – сказал Сeмин.

39-летний Месси забил 8 голов в 5 матчах на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забили по 7 мячей.

Аргентина в 1/4 финала чемпионата мира-2026 сыграет со Швейцарией. Матч начнется в 4:00 мск.

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