Семин определил самого яркого игрока ЧМ-2026

Бывший тренер сборной России Юрий Семин выделил самого яркого футболиста чемпионата мира-2026.
«Вне всяких сомнений, самое приятное впечатление производит Лионель Месси, который выручает аргентинцев в самые сложные минуты. Сегодня он палочка-выручалочка Аргентины. Все команды знают, как играть с Месси, но никто ничего не может поделать. Он всe равно забивает в решающие моменты.
Также отмечу Холанда, Кейна, Мбаппе, Олисе. Значительно лучше выглядит Ямаль, делает большой объeм работы. Очень много игроков, которые украшают чемпионат мира», – сказал Сeмин.
- 39-летний Месси забил 8 голов в 5 матчах на ЧМ-2026.
- Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забили по 7 мячей.
- Аргентина в 1/4 финала чемпионата мира-2026 сыграет со Швейцарией. Матч начнется в 4:00 мск.
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: «Чемпионат»