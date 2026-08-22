Инфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола

Репортер Sky News Джеймс Мэттьюз опубликовал видео диалога с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Он случился в Доминиканской Республике после одного из мероприятий.

Мэттьюз пожал руку Инфантино и, пока тот шел к своей машине, спросил президента ФИФА: «Вы предали футбол?»

Тот не стал отвечать на вопрос напрямую. Обратив внимание на лысину журналиста, он пошутил: «У вас отличная прическа».

Мэттьюз не отреагировал на шутку и продолжил: «Почему вы не подаете в отставку?»

Инфантино несколько раз сказал: «Большое спасибо», а уже садясь в машину, произнес: «Увидимся у парикмахера».