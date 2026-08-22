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  • Инфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола

Инфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола

22 августа, 18:36
3

Репортер Sky News Джеймс Мэттьюз опубликовал видео диалога с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Он случился в Доминиканской Республике после одного из мероприятий.

Мэттьюз пожал руку Инфантино и, пока тот шел к своей машине, спросил президента ФИФА: «Вы предали футбол?»

Тот не стал отвечать на вопрос напрямую. Обратив внимание на лысину журналиста, он пошутил: «У вас отличная прическа».

Мэттьюз не отреагировал на шутку и продолжил: «Почему вы не подаете в отставку?»

Инфантино несколько раз сказал: «Большое спасибо», а уже садясь в машину, произнес: «Увидимся у парикмахера».

  • В конце июля ФИФА предложила создать FIFA новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира.
  • Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.

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Источник: Спортс''
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (3)
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Император 1
1787415361
Президент ФИФА это не инфантильный, а Трамп.
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рылы
1787416937
как бы мы не относились к позорной лысой инфантине - но он должен был въ*ать по наглой журналисткой лысой морде за такие вопросы.
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Romeo 123
1787417706
Футбол закончился благодаря гному и фантино
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