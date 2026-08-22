Инфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола

Репортер Sky News Джеймс Мэттьюз опубликовал видео диалога с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
Он случился в Доминиканской Республике после одного из мероприятий.
Мэттьюз пожал руку Инфантино и, пока тот шел к своей машине, спросил президента ФИФА: «Вы предали футбол?»
Тот не стал отвечать на вопрос напрямую. Обратив внимание на лысину журналиста, он пошутил: «У вас отличная прическа».
Мэттьюз не отреагировал на шутку и продолжил: «Почему вы не подаете в отставку?»
Инфантино несколько раз сказал: «Большое спасибо», а уже садясь в машину, произнес: «Увидимся у парикмахера».
- В конце июля ФИФА предложила создать FIFA новую коммерческую структуру для продажи прав на чемпионат мира.
- Впоследствии Инфантино решил отказаться от этой идеи на фоне критики со стороны футбольных конфедераций и угрозы бойкота ЧМ странами – членами УЕФА.
Источник: Спортс''