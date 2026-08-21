Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026

Экс-полузащитник «Зенита» Леандро Паредес получил жесткое наказание от ФИФА.
Его дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026.
Также аргентинец выплатит 90 тысяч долларов штрафа.
- Паредес по окончании финала чемпионата мира набросился на игроков сборной Испании.
- Сначала он агрессивно толкнул Эрика Гарсию, а затем схватил его за горло.
- После этого Паредес повалил на газон Гави, который вступился за Гарсию.
- Аргентина проиграла финал ЧМ-2026 со счетом 0:1.
Источник: сайт ФИФА