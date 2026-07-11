ФИФА уличили в помощи Месси на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной России Георгий Джикия видит, что ФИФА помогает нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси на чемпионате мира-2026.
– Представь, что в помещение, где мы с тобой сидим, сейчас зайдет президент ФИФА Джанни Инфантино. Что ты ему скажешь?
– Хватит уже помогать Лионелю Месси на чемпионате мира!
- 39-летний Месси забил 8 голов в 5 матчах на ЧМ-2026.
- Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд забили по 7 мячей.
- Аргентина в 1/4 финала чемпионата мира-2026 сыграет со Швейцарией. Матч начнется в 4:00 мск.
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Источник: «Спорт-Экспресс»