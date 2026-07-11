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«Динамо Мх» арендовало экс-игрока сборной Украины

11 июля, 18:31
3

Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды.

О трансфере объявила пресс-служба «Нижнего Новгорода». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.

  • Лесовой присоединился к нижегородцам в июле 2025 года. За это время он провел 30 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
  • До перехода в «Нижний Новгород» полузащитник играл за московское «Динамо», а сезон-2024/25 провел в аренде в кипрском АЕЛе.
  • Лесовой – воспитанник киевского «Динамо», выступал за юношеские сборные Украины.

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Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Трансферы Нижний Новгород Динамо Мх Лесовой Даниил
Комментарии (3)
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Император 1
1783785256
Новгород почти всех игроков раздал, возможно, что и не выйдет в РПЛ.
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...уефан
1783786594
...разглядел со второго захода - Лесовой на фоне леса. Зачёт!)... Цуко, Т9 постоянно выдаёт - Весовой) Глаз да глаз за таким "помощником"...
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