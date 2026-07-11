«Динамо Мх» арендовало экс-игрока сборной Украины

Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинское «Динамо» на правах аренды.
О трансфере объявила пресс-служба «Нижнего Новгорода». Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.
- Лесовой присоединился к нижегородцам в июле 2025 года. За это время он провел 30 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
- До перехода в «Нижний Новгород» полузащитник играл за московское «Динамо», а сезон-2024/25 провел в аренде в кипрском АЕЛе.
- Лесовой – воспитанник киевского «Динамо», выступал за юношеские сборные Украины.
Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»