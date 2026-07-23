Московский клуб расстался с хавбеком

«Торпедо» договорилось о расторжении контракта с полузащитником Александром Ломакиным по соглашению сторон.

«Александр, желаем удачи в дальнейшей карьере!» – написал московский клуб.

Хавбек вернулся в «Енисей», где провел 10 сезонов. Он подписал с красноярцами контракт до конца сезона-2027/28.

«Саша, добро пожаловать домой! ❤️💙 Мы очень рады, что ты снова с нами. Не сомневаемся, впереди много ярких матчей, красивых голов, больших побед и незабываемых эмоций ⚽️», – говорится в сообщении «Енисея».

31-летний Ломакин в первой части прошлого сезона провел за «Торпедо» 11 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Затем он перешел на правах аренды в «Динамо Брест», где также сыграл в 11 встречах.

Хавбек дебютировал в «Енисее» в 2014 году и за несколько периодов пребывания в красноярской команде провел за нее 243 матча, забил 56 голов и сделал 26 ассистов.

Ранее «Торпедо» также подписало первые профессиональные контракты с 17-летним нападающим Абдуразаком Исадибировым и 16-летним защитником Тимофеем Дубровиным.

Оба игрока переведены из молодежной команды в основной состав.