В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что у клуба есть возможность выкупить права на вратаря Евгения Латышонка.

– Расскажите о механизме подписания Латышонка. Вы заранее прорабатывали этот переход, понимая, что Максим Бориско уходит в ЦСКА, или вступили в переговоры уже после перехода Максима?

– Скорее, параллельно. Но основные переговоры начались после того, как ЦСКА активировал опцию выкупа Бориско.

– Можете раскрыть сумму, которую москвичи заплатили за вратаря?

– Наверное, подобное должно идти не от меня.

– В прессе фигурировали такие данные – 180 миллионов рублей. Близко к правде?

– Да.

– Может ли «Балтика» выкупить Латышонка у «Нижнего Новгорода»? Есть ли подобная опция в контракте?

– Возможность есть, обязательств нет. То есть активация выкупа при определенных условиях – это обязательство, и у нас есть возможность.

– А может ли «Нижний Новгород» досрочно прервать аренду вратаря?

– Нет, зимой Евгения забрать не могут.