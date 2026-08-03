В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что у клуба есть возможность выкупить права на вратаря Евгения Латышонка.
– Расскажите о механизме подписания Латышонка. Вы заранее прорабатывали этот переход, понимая, что Максим Бориско уходит в ЦСКА, или вступили в переговоры уже после перехода Максима?
– Скорее, параллельно. Но основные переговоры начались после того, как ЦСКА активировал опцию выкупа Бориско.
– Можете раскрыть сумму, которую москвичи заплатили за вратаря?
– Наверное, подобное должно идти не от меня.
– В прессе фигурировали такие данные – 180 миллионов рублей. Близко к правде?
– Да.
– Может ли «Балтика» выкупить Латышонка у «Нижнего Новгорода»? Есть ли подобная опция в контракте?
– Возможность есть, обязательств нет. То есть активация выкупа при определенных условиях – это обязательство, и у нас есть возможность.
– А может ли «Нижний Новгород» досрочно прервать аренду вратаря?
– Нет, зимой Евгения забрать не могут.
- «Нижний Новгород» приобрел Латышонка у «Зенита» и тут же отдал в аренду в «Балтику». Вратарь сыграл за калининградцев в матче 2-го тура РПЛ.
- 28-летний Латышонок в прошлом сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
- Он уже выступал за «Балтику» в 2019–2024 годах.