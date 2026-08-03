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  • В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги

В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги

Сегодня, 12:28
5

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что у клуба есть возможность выкупить права на вратаря Евгения Латышонка.

– Расскажите о механизме подписания Латышонка. Вы заранее прорабатывали этот переход, понимая, что Максим Бориско уходит в ЦСКА, или вступили в переговоры уже после перехода Максима?

– Скорее, параллельно. Но основные переговоры начались после того, как ЦСКА активировал опцию выкупа Бориско.

– Можете раскрыть сумму, которую москвичи заплатили за вратаря?

– Наверное, подобное должно идти не от меня.

– В прессе фигурировали такие данные – 180 миллионов рублей. Близко к правде?

– Да.

– Может ли «Балтика» выкупить Латышонка у «Нижнего Новгорода»? Есть ли подобная опция в контракте?

– Возможность есть, обязательств нет. То есть активация выкупа при определенных условиях – это обязательство, и у нас есть возможность.

– А может ли «Нижний Новгород» досрочно прервать аренду вратаря?

– Нет, зимой Евгения забрать не могут.

  • «Нижний Новгород» приобрел Латышонка у «Зенита» и тут же отдал в аренду в «Балтику». Вратарь сыграл за калининградцев в матче 2-го тура РПЛ.
  • 28-летний Латышонок в прошлом сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
  • Он уже выступал за «Балтику» в 2019–2024 годах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Балтика Зенит Нижний Новгород Латышонок Евгений
Комментарии (5)
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АКС-74У
1785751041
Чисто зенитовская схема, которую он применял не раз.
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Иван Петров 1986
1785751090
Вот поэтому у нас в стране мошенник на мошеннике.
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odessakmv
1785751121
аферисты
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rash1959
1785764550
Всех персонажей этой сделки можно смело сажать в думу. экзамен по мошенничеству сдан. Остап Бендер отдыхает.
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VPERDIV SPARTAK
1785765765
Много дыр в законе получается
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