Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, что у команды есть проблемы с вылетом в Москву на матч 5-го тура Первой лиги с «Торпедо».
– Сейчас рассматриваются все варианты, как добраться в Москву. Но в данный момент совсем ничего конкретного нет.
– Есть угроза, что не успеете к матчу?
– Учитывая, что здесь коллапс уже два дня, вчера и сегодня, накопилось много задержек, такая угроза есть.
- Встреча запланирована на 7 августа, на «Арене Химки». Начало – в 20:00 мск.
- После 4 туров Первой лиги «Торпедо» идет 6-м с 7 очками, а «Сочи» – 14-м с 4 баллами.
Источник: «Чемпионат»