Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал, что у команды есть проблемы с вылетом в Москву на матч 5-го тура Первой лиги с «Торпедо».

– Сейчас рассматриваются все варианты, как добраться в Москву. Но в данный момент совсем ничего конкретного нет.

– Есть угроза, что не успеете к матчу?

– Учитывая, что здесь коллапс уже два дня, вчера и сегодня, накопилось много задержек, такая угроза есть.