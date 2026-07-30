Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы

Ламек Банда, вингер «Лечче», не выходит на связь с клубом на протяжении нескольких недель.
При этом руководство итальянского клуба выяснило, где находится 25-летний замбиец, однако сам футболист на звонки не отвечает. У игрока недавно была свадьба.
По данным источника, клуб из Саудовской Аравии «Аль-Фат», ранее заинтересованный в приобретении Банды, больше не рассматривает его кандидатуру.
- В минувшем сезоне Банда стал одним из ключевых игроков «Лечче» и помог команде сохранить прописку в Серии А, забив 5 мячей и отдав 4 голевые передачи.
- В 2019-2022 годах Ламек был в тульском «Арсенале».
- Банда выступает за сборную Замбии.
Источник: La Gazzetta dello Sport