«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов

«Галатасарай» объявил о договоренности по переходу нападающего Рафаэля Леау из «Милана».
Стамбульский клуб сообщил о соглашении с итальянской стороной.
Контракт с португальцем рассчитан на четыре года и начнет действовать с сезона-2026/27.
«Галатасарай» выплатит «Милану» 38 миллионов евро в качестве фиксированной суммы трансфера. Кроме того, итальянский клуб получит 20% от прибыли при последующей продаже игрока.
Зарплата Леау составит 10 миллионов евро за сезон.
- 27-летний нападающий присоединился к «Милану» в августе 2019 года.
- С тех пор он забил 80 голов и сделал 65 ассистов в 291 матче.
- В Стамбуле партнером Леау будет россиянин Алексей Батраков.
Источник: официальный сайт «Галатасарая»