«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов

«Галатасарай» объявил о договоренности по переходу нападающего Рафаэля Леау из «Милана».

Стамбульский клуб сообщил о соглашении с итальянской стороной.

Контракт с португальцем рассчитан на четыре года и начнет действовать с сезона-2026/27.

«Галатасарай» выплатит «Милану» 38 миллионов евро в качестве фиксированной суммы трансфера. Кроме того, итальянский клуб получит 20% от прибыли при последующей продаже игрока.

Зарплата Леау составит 10 миллионов евро за сезон.