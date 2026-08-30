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«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов

30 августа, 13:22
5

«Галатасарай» объявил о договоренности по переходу нападающего Рафаэля Леау из «Милана».

Стамбульский клуб сообщил о соглашении с итальянской стороной.

Контракт с португальцем рассчитан на четыре года и начнет действовать с сезона-2026/27.

«Галатасарай» выплатит «Милану» 38 миллионов евро в качестве фиксированной суммы трансфера. Кроме того, итальянский клуб получит 20% от прибыли при последующей продаже игрока.

Зарплата Леау составит 10 миллионов евро за сезон.

  • 27-летний нападающий присоединился к «Милану» в августе 2019 года.
  • С тех пор он забил 80 голов и сделал 65 ассистов в 291 матче.
  • В Стамбуле партнером Леау будет россиянин Алексей Батраков.

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Источник: официальный сайт «Галатасарая»
Италия. Серия А Турция. Суперлига Трансферы Милан Галатасарай Леау Рафаэль
Комментарии (5)
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KayGo
1788087408
Так Батракова или Леау?
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rash1959
1788092303
афторы заголовков, вы там совсем ох----е?
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Красногорск_Фан
1788093209
Ну что сказать. Всем повезло. Леау играет в очень сильной сборной Португалии, полной игроков топ-команд, иногда в паре с Роналду. Если еще учесть Озхимена то в такой компании нишяк расти. Тем более что Комличенко уже научил Алексея всему что смог ))) А Леау полностью игрок настроения, когда игра идет практически гениален, Батраков тоже любит импровизировать, в ударе эта пара огонь. И болелам Галатасарая тоже все происходящее в кайф
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Max-Min-vkontakte
1788098764
Рафа, как только узнал, что Батраков в сарае, сразу же захотел тоже туда..
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