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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Фат
€ 22 млн
Аль-Фат
Аль-Мубарраз
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Фат
Сайт:
http://fatehclub.com/
Тренер:
Жозе Гомеш
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Неом» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Неом» – «Аль-Фат»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 сентября
«Аль-Фатех» – «Аль-Дирия»: кто победит в матче 6 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
8 сентября
«Аль-Таавун» – «Аль-Фат»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Аль-Фат» – «Аль-Иттихад»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Аль-Файсали» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Аль-Файсали» – «Аль-Фатех»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Аль-Фат» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Аль-Фат» – «Аль-Иттифак»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Аль-Наср» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Аль-Наср» – «Аль-Фатех»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
14 августа
Участник ЧМ-2026 из-за травм потерял двух игроков из топ-5 лиг перед стартом турнира
11 июня
«Аль-Холуд» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.55
20 мая
Трансляция
«Аль-Фат» – «Аль-Нажма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026
14 мая
«Аль-Фатех» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.43
13 мая
«Аль-Ахли» – «Аль-Фатех»: прогноз и ставки на матч 6 мая 2026 с коэффициентом 1.8
5 мая
«Аль-Фатех» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.68
1 мая
Трансляция
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026
28 апреля
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
27 апреля
Трансляция
«Аль-Фат» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026
24 апреля
«Аль-Фат» – «Аль-Халидж»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 2.35
23 апреля
«Аль-Охдуд» – «Аль-Фатх»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
4 апреля
Трансляция
«Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
«Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.67
13 марта
«Аль-Таавун» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.55
5 марта
«Аль-Фатех» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.6
22 февраля
«Аль-Иттифак» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 2.25
18 февраля
Роналду забил в 1-м матче после бунта – теперь у него 962 гола
14 февраля
Трансляция
«Аль-Фат» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
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