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«Аль-Фатех» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 14 мая 2026 с коэффициентом 1.43

13 мая 2026 8:56
Аль-Фат - Аль-Нажма
14 мая 2026, четверг 18:55 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
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1.43
Победа «Аль-Фатеха»
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14 мая состоится матч 33-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Фатех» примет «Аль-Нажму». Хозяева застряли в середине таблицы и доигрывают сезон без турнирных задач, а гости безнадeжно замыкают таблицу и уже практически смирились с вылетом. Встреча аутсайдеров редко получается зрелищной, но у обеих команд есть проблемы в обороне, что может подарить голы.

«Аль-Фатех»

Клуб из Эль-Хасы переживает затяжной спад. Команда не побеждает в 4 последних турах и пропускает в каждом из них. В последних 5 встречах «Аль-Фатех» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и пропустил 7 (1,40). Мурад Батна с 10 голами в 32 матчах остаeтся главной угрозой в атаке, но поддержки от партнeров не хватает. После поражений от «Аль-Рияда» (0:1) и «Аль-Ахли» (1:3), а также ничьих с «Неомом» (2:2) и «Аль-Шабабом» (1:1) команда утратила победный настрой. Однако «Аль-Фатех» играет дома, а в соперниках – худшая команда лиги, что даeт отличный шанс прервать чeрную полосу.

«Аль-Нажма»

Гости находятся в катастрофическом положении. Команда не побеждает в гостях на протяжении 15 матчей и пропускает в 15 из 17 последних встреч. В последних 5 турах «Аль-Нажма» забил 6 мячей (1,20 в среднем) и пропустил 8 (1,60). Лазаро с 7 голами в 26 матчах пытается цепляться за моменты, но защита регулярно проваливается. После ничьей с «Аль-Хаземом» (2:2) и нулевой ничьей с «Аль-Иттифаком», а также поражений от «Аль-Халиджа» (1:3) и «Аль-Таавуна» (1:2) команда занимает последнее место с 13 очками. «Аль-Нажма» забивает в 6 из 8 последних матчей, что оставляет надежду на гол престижа, но в гостях команда выглядит обречeнно.

Факты о командах:

«Аль-Фатех»

  • Без побед в 4 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних турах подряд
  • Забивает в среднем 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Играет дома против худшей команды лиги

«Аль-Нажма»

  • Без побед в 15 последних гостевых матчах
  • Пропускает в 15 из 17 последних встреч
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Замыкает таблицу с 13 очками

История противостояний

  • Единственный матч в сезоне: ничья (1:1)
  • Обе команды не блещут стабильностью

Прогноз на матч «Аль-Фатех» – «Аль-Нажма»

Обе команды находятся в плохой форме, но у хозяев есть явное преимущество в классе и домашний фактор. «Аль-Нажма» не побеждает в гостях 15 матчей подряд и практически смирилась с вылетом. «Аль-Фатех» также не блещет, но именно этот соперник – идеальная возможность прервать безвыигрышную серию. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с голами в обе стороны.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аль-Фатеха» – коэффициент 1.43
  • Обе забьют – да

1.43
Победа «Аль-Фатеха»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Нажма Аль-Фат
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