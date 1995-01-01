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Саудовская Аравия. Премьер-лига
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Главные новости
08:32
Сын Роналду выиграл чемпионство в Саудовской Аравии быстрее, чем отец
9 февраля
10:55
Видео
Эмоциональная реакция Роналду на скандирование фамилии Месси в матче «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»
10:04
Видео
Реакция Роналду на появление «Гробовщика» перед матчем «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»
1
09:45
Видео
Роналду бросили шарф «Аль-Хиляля» — Криштиану засунул его в трусы
2
8 февраля
22:59
Топ-10 высокооплачиваемых спортсменов 2023 года (Sportico)
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Все новости
9 февраля
10:55
Видео
Эмоциональная реакция Роналду на скандирование фамилии Месси в матче «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»
10:04
Видео
Реакция Роналду на появление «Гробовщика» перед матчем «Аль-Наср» – «Аль-Хиляль»
1
09:45
Видео
Роналду бросили шарф «Аль-Хиляля» — Криштиану засунул его в трусы
2
8 февраля
23:18
Товарищеский матч. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Хилялю» (0:2), у Малкома ассист
1
22:59
Топ-10 высокооплачиваемых спортсменов 2023 года (Sportico)
7 февраля
18:59
Бензема разругался со вторым тренером за полгода в «Аль-Иттихаде»
2
13:52
Трансляция
«Аль-Таи» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
13:45
Салах летом может стать самым дорогим футболистом в истории
3
12:53
Роналду может сыграть с «Реалом» на обновленном «Бернабеу»
2
01:17
Фото
Роналду показал, как отметил 39-летие
6
00:24
Роналду может вернуться на «Сантьяго Бернабеу»
3
6 февраля
21:44
Только один бывший клуб Роналду не поздравил португальца с днем рождения
13
16:57
«Аль-Наср» готов платить 50 миллионов в год экс-одноклубнику Роналду
2
10:17
Экс-генсек РФС: «У Месси и Роналду еще будет много встреч до того, как они встретятся в райских кущах или на балу у Воланда»
4
5 февраля
18:35
Видео
«Аль-Наср» сделал подарок Роналду на 39-летие
5
17:00
Фото
«Манчестер Юнайтед» поздравил Роналду с 39-летием
6
4 февраля
20:06
Видео
Малком посетил «Зенит» в Катаре
39
13:59
Бруну Фернандеш отклонил «астрономическое» предложение из Саудовской Аравии
3 февраля
23:39
Кушанашвили назвал легионера, игравшего в РПЛ как «пьяный грузин»
5
00:30
Фото
Джорджина показала необычный подарок от Роналду
2
2 февраля
19:19
Павлюченко сделал выбор между АПЛ и Саудовской Аравией
1
1 февраля
23:07
Товарищеский матч. «Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» (6:0), Месси вышел на 83-й минуте
10
21:35
Видео
Ляпорт забил «Интеру Майами» со своей половины поля
2
31 января
17:46
Роналду не сыграет против «Интера» Месси
2
10:19
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Роналду показал, в какой физической форме находится
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10:05
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Бывший футболист ЦСКА стал игроком «Аль-Шабаба»
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