- 20 апреля
- 08:50 Каррагер определил величайшего бомбардира всех времен 2
- 19 апреля
- 09:15 «Аль-Наср» – «Аль-Фейха»: прогноз на матч 28 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 19 апреля
- 18 апреля
- 16:33 Медведев тремя словами отреагировал на информацию о переходе Неймара в «Зенит» 7
- 11:11 «Ювентус» проиграл дело против Роналду 2
- 16 апреля
- 01:10 В Саудовской Аравии определились со сроком дисквалификации Роналду 4
- 15 апреля
- 19:40 Видео Роналду считает незаслуженным свое удаление в матче с «Аль-Хилялем» – он сцепился с соперником и замахнулся на судью 2
- 13 апреля
- 09:46 Мостовой отказал саудовскому клубу: «Это была ошибка» 5
- 12 апреля
- 20:57 Неймар пошутил о первом трофее в «Аль-Хиляле» 1
- 13:58 Видео Неймар играл в покер во время празднования дня рождения дочери 1
- 12:31 «Зенит» поздравил Малкома с завоеванием трофея в Саудовской Аравии
- 00:36 Видео Фанат «Аль-Хиляля» несколько раз ударил ремнем игрока «Аль-Иттихада» 3
- 11 апреля
- 22:33 «Аль-Хиляль» выиграл Суперкубок Саудовской Аравии, у Малкома дубль в финале 1
- 14:28 Агент Малкома ответил на вопрос о возвращении бразильца в «Зенит»
- 9 апреля
- 15:15 «Аль-Наср» после перехода Роналду проиграл пять турниров 2
- 14:00 Видео Стало известно, какое наказание грозит Роналду за скандальное удаление в Суперкубке Саудовской Аравии 2
- 12:55 Болельщики скандировали фамилию Месси после удаления Роналду 3
- 09:19 «Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию мирового футбола
- 09:06 Тренер «Аль-Насра» объяснил поведение Роналду
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- 20:44 Бензема прервал четырехмесячную безголевую серию
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- 7 апреля
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- 08:45 Роналду тремя словами отреагировал на победу «Аль-Насра» над «Дамаком»
- 00:16 «Аль-Наср» едва не потерял очки в чемпионате Саудовской Аравии, «Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию благодаря дублю Малкома 1
- 5 апреля
- 13:54 Роналду хочет, чтобы экс-капитан «Реала» стал спортивным директором «Аль-Насра»
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- 09:58 «Дамак» – «Аль-Наср»: прогноз на матч 27 тура чемпионата Саудовской Аравии, 5 апреля