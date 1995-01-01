Саудовская Аравия. Премьер-лига

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Криштиану Роналду
|Аль-Наср
|25
|29
|8
|1.16
|2
|Александар Митрович
|Аль-Хиляль
|22
|22
|9
|1.00
|3
|Абдеразак Хамдалла
|Аль-Иттихад
|23
|18
|5
|0.78
|4
|Талиска
|Аль-Наср
|17
|16
|1
|0.94
|5
|Джордж-Кевин Н'Куду
|Дамак
|25
|15
|4
|0.60
|6
|Фирас Аль-Бурайкан
|Аль-Ахли, Аль-Фат
|25
|14
|1
|0.56
|7
|Фэшн Сакала
|Аль-Фейха
|27
|14
|1
|0.52
|8
|Малком
|Аль-Хиляль
|26
|13
|0
|0.50
|9
|Салем Аль-Давсари
|Аль-Хиляль
|25
|13
|2
|0.52
|10
|Садио Мане
|Аль-Наср
|27
|12
|1
|0.44
|11
|Бернард Менса
|Аль-Таи
|25
|12
|4
|0.48
|12
|Одион Игало
|Аль-Вахда
|26
|12
|4
|0.46
|13
|Сергей Милинкович-Савич
|Аль-Хиляль
|24
|10
|0
|0.42
|14
|Кристиан Тельо
|Аль-Фат
|22
|10
|1
|0.45
|15
|Карим Эль-Беркауи
|Аль-Раед
|25
|10
|1
|0.40
|16
|Анри Оникуру
|Аль-Фейха
|27
|10
|1
|0.37
|17
|Жоао Педро
|Аль-Таавун
|20
|9
|0
|0.45
|18
|Мусса Дембеле
|Аль-Иттифак
|21
|9
|1
|0.43
|19
|Карим Бензема
|Аль-Иттихад
|21
|9
|2
|0.43
|20
|Рияд Марез
|Аль-Ахли
|27
|9
|2
|0.33
|21
|Салех Аль-Аббас
|Аль-Рияд
|23
|8
|0
|0.35
|22
|Мурад Батна
|Аль-Фат
|21
|8
|1
|0.38
|23
|Карл Токо Экамби
|Аль-Иттифак, Абха
|22
|8
|1
|0.36
|24
|Франк Кессье
|Аль-Ахли
|24
|8
|1
|0.33
|25
|Гжегож Крыховяк
|Абха
|25
|8
|1
|0.32
|26
|Тозе
|Аль-Хазм
|29
|8
|4
|0.28
|27
|Отавио
|Аль-Наср
|25
|7
|0
|0.28
|28
|Жулио Таварес
|Аль-Раед
|25
|7
|1
|0.28
|29
|Мохаммед Фузаир
|Аль-Раед
|21
|7
|2
|0.33
|30
|Фабиу Мартинш
|Халидж
|25
|7
|2
|0.28
|31
|Халед Нарей
|Халидж
|23
|7
|4
|0.30
|32
|Муса Барроу
|Аль-Таавун
|18
|6
|0
|0.33
|33
|Абдулфаттах Адам
|Аль-Таавун, Аль-Наср
|19
|6
|0
|0.32
|34
|Крейг Гудвин
|Аль-Вахда
|20
|6
|0
|0.30
|35
|Файз Селемани
|Аль-Хазм
|21
|6
|0
|0.29
|36
|Амир Саюд
|Аль-Раед
|21
|6
|0
|0.29
|37
|Джорджиньо Вейналдум
|Аль-Иттифак
|23
|6
|0
|0.26
|38
|Ассан Сесай
|Дамак
|19
|6
|1
|0.32
|39
|Роберто Фирмино
|Аль-Ахли
|26
|6
|1
|0.23
|40
|Андрей Буркэ
|Аль-Охдуд
|26
|6
|4
|0.23