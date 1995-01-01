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    Бомбардиры Саудовская Аравия. Премьер-лига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Криштиану Роналду Аль-Наср 25 29 8 1.16
    2 Александар Митрович Аль-Хиляль 22 22 9 1.00
    3 Абдеразак Хамдалла Аль-Иттихад 23 18 5 0.78
    4 Талиска Аль-Наср 17 16 1 0.94
    5 Джордж-Кевин Н'Куду Дамак 25 15 4 0.60
    6 Фирас Аль-Бурайкан Аль-Ахли, Аль-Фат 25 14 1 0.56
    7 Фэшн Сакала Аль-Фейха 27 14 1 0.52
    8 Малком Аль-Хиляль 26 13 0 0.50
    9 Салем Аль-Давсари Аль-Хиляль 25 13 2 0.52
    10 Садио Мане Аль-Наср 27 12 1 0.44
    11 Бернард Менса Аль-Таи 25 12 4 0.48
    12 Одион Игало Аль-Вахда 26 12 4 0.46
    13 Сергей Милинкович-Савич Аль-Хиляль 24 10 0 0.42
    14 Кристиан Тельо Аль-Фат 22 10 1 0.45
    15 Карим Эль-Беркауи Аль-Раед 25 10 1 0.40
    16 Анри Оникуру Аль-Фейха 27 10 1 0.37
    17 Жоао Педро Аль-Таавун 20 9 0 0.45
    18 Мусса Дембеле Аль-Иттифак 21 9 1 0.43
    19 Карим Бензема Аль-Иттихад 21 9 2 0.43
    20 Рияд Марез Аль-Ахли 27 9 2 0.33
    21 Салех Аль-Аббас Аль-Рияд 23 8 0 0.35
    22 Мурад Батна Аль-Фат 21 8 1 0.38
    23 Карл Токо Экамби Аль-Иттифак, Абха 22 8 1 0.36
    24 Франк Кессье Аль-Ахли 24 8 1 0.33
    25 Гжегож Крыховяк Абха 25 8 1 0.32
    26 Тозе Аль-Хазм 29 8 4 0.28
    27 Отавио Аль-Наср 25 7 0 0.28
    28 Жулио Таварес Аль-Раед 25 7 1 0.28
    29 Мохаммед Фузаир Аль-Раед 21 7 2 0.33
    30 Фабиу Мартинш Халидж 25 7 2 0.28
    31 Халед Нарей Халидж 23 7 4 0.30
    32 Муса Барроу Аль-Таавун 18 6 0 0.33
    33 Абдулфаттах Адам Аль-Таавун, Аль-Наср 19 6 0 0.32
    34 Крейг Гудвин Аль-Вахда 20 6 0 0.30
    35 Файз Селемани Аль-Хазм 21 6 0 0.29
    36 Амир Саюд Аль-Раед 21 6 0 0.29
    37 Джорджиньо Вейналдум Аль-Иттифак 23 6 0 0.26
    38 Ассан Сесай Дамак 19 6 1 0.32
    39 Роберто Фирмино Аль-Ахли 26 6 1 0.23
    40 Андрей Буркэ Аль-Охдуд 26 6 4 0.23
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