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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Шабаб
€ 40 млн
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Шабаб
Сайт:
http://www.shababclub.com
Тренер:
Фатих Терим
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Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
«Аль-Холуд» – «Аль-Шабаб»: кто победит в матче 6 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 сентября 2026
4 сентября
«Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Аль-Хазм» – «Аль-Шабаб»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Аль-Шабаб» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Аль-Шабаб» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
24 августа
«Халидж» – «Аль-Шабаб»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Аль-Шабаб» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Аль-Шабаб» – «Аль-Кадисия»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 августа
«Аль-Нажма» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.63
20 мая
«Аль-Нажма» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.45
19 мая
«Аль-Шабаб» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.95
16 мая
Трансляция
«Неом» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026
11 мая
«Неом» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.7
10 мая
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
8 мая
Роналду дерзко ответил на провокации фанатов «Аль-Шабаба»
8 мая
1
971-й гол Роналду принес «Аль-Насру» гостевую победу за два тура до финиша чемпионата Саудовской Аравии
7 мая
6
Трансляция
«Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 мая 2026
7 мая
«Аль-Шабаб» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.60
2 мая
Трансляция
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026
28 апреля
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фат»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
27 апреля
«Аль-Кадисия» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
13 апреля
«Аль-Рияд» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 1.85
4 апреля
«Аль-Шабаб» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.55
13 марта
«Аль-Иттифак» – «Аль-Шабаб»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.55
6 марта
Трансляция
«Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 февраля 2026
27 февраля
Только один игрок забил за «Аль-Наср» больше голов, чем Роналду
26 февраля
«Аль-Шабаб» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.87
26 февраля
«Аль-Шабаб» – «Аль-Рияд»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.8
22 февраля
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