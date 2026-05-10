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«Неом» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.7

10 мая 2026 9:11
Неом - Аль-Шабаб
11 мая 2026, понедельник 19:50 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал больше 2,5
Сделать ставку
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11 мая состоится матч 32-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Неом» примет столичный «Аль-Шабаб». Хозяева закрепились в середине таблицы и славятся яркой атакой, тогда как гости переживают катастрофический отрезок и стремительно катятся вниз. Команды подходят к очной встрече в разном психологическом состоянии, но обе имеют очевидные проблемы в обороне.

«Неом»

Клуб из города будущего проводит неоднозначный отрезок. С одной стороны, команда не побеждает в трeх последних турах. С другой – забивает в 6 матчах подряд и демонстрирует симпатичный атакующий футбол. В последних 5 встречах «Неом» отгрузил соперникам 9 мячей (1,80 в среднем), но и пропустил 8 (1,60). Это команда без компромиссов: зрелищно впереди, уязвимо сзади. Александр Ляказетт с 12 голами в 30 матчах остаeтся главной звездой и ведeт команду вперeд. Ничьи с «Аль-Фатехом» (2:2) и «Аль-Хаземом» (1:1) оставили смешанные чувства, однако победы над «Аль-Иттихадом» (4:3) и «Аль-Фейхой» (1:0) показывают, что дома «Неом» способен обыгрывать кого угодно.

«Аль-Шабаб»

Столичный клуб переживает глубочайший кризис. Пять матчей без побед в чемпионате и чудовищные 14 пропущенных мячей в 5 последних встречах (2,80 в среднем). Оборона «львов» выглядит беспомощной – 7 туров подряд без «сухаря». После разгромов от «Аль-Насра» (2:4), «Аль-Таавуна» (1:5) и вылета из Клубного кубка Персидского залива от «Аль-Райяна» (0:3) команда находится в психологической яме. Однако есть и светлое пятно: Янник Феррейра Карраско с 19 голами в 33 матчах проводит отличный сезон и способен создать момент из ничего. Кроме того, «Аль-Шабаб» забивает в 11 последних турах подряд и не проигрывает в 6 последних гостевых матчах чемпионата – парадоксальная статистика для команды с такой обороной.

Факты о командах:

«Неом»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних турах
  • Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)
  • Не побеждает в 3 последних матчах

«Аль-Шабаб»

  • Пропускает в 7 последних турах
  • Пропустил 14 мячей в 5 последних встречах
  • Забивает в 11 последних матчах чемпионата
  • Не проигрывает в 6 последних гостевых матчах Высшей лиги

История противостояний

  • Единственный матч в сезоне: победа «Аль-Шабаба» (3:2)
  • Обе команды забили в последней личной встрече

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Шабаб»

Вывеска для любителей результативного футбола. «Неом» забивает в 6 матчах подряд, но и пропускает регулярно. «Аль-Шабаб» пропустил 14 мячей в 5 турах, но при этом забивает в 11 встречах кряду – команда играет в стиле «вы забьeте сколько сможете, мы – сколько захотим». Гости не проигрывают на выезде 6 матчей, однако текущая форма обороны не внушает доверия. Учитывая обоюдную результативность и проблемы в защите, наиболее вероятным сценарием видится голевая перестрелка.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2,5 – коэффициент 1.7
  • Обе забьют – да

1.70
Тотал больше 2,5
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Неом
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