11 мая состоится матч 32-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Неом» примет столичный «Аль-Шабаб». Хозяева закрепились в середине таблицы и славятся яркой атакой, тогда как гости переживают катастрофический отрезок и стремительно катятся вниз. Команды подходят к очной встрече в разном психологическом состоянии, но обе имеют очевидные проблемы в обороне.

«Неом»

Клуб из города будущего проводит неоднозначный отрезок. С одной стороны, команда не побеждает в трeх последних турах. С другой – забивает в 6 матчах подряд и демонстрирует симпатичный атакующий футбол. В последних 5 встречах «Неом» отгрузил соперникам 9 мячей (1,80 в среднем), но и пропустил 8 (1,60). Это команда без компромиссов: зрелищно впереди, уязвимо сзади. Александр Ляказетт с 12 голами в 30 матчах остаeтся главной звездой и ведeт команду вперeд. Ничьи с «Аль-Фатехом» (2:2) и «Аль-Хаземом» (1:1) оставили смешанные чувства, однако победы над «Аль-Иттихадом» (4:3) и «Аль-Фейхой» (1:0) показывают, что дома «Неом» способен обыгрывать кого угодно.

«Аль-Шабаб»

Столичный клуб переживает глубочайший кризис. Пять матчей без побед в чемпионате и чудовищные 14 пропущенных мячей в 5 последних встречах (2,80 в среднем). Оборона «львов» выглядит беспомощной – 7 туров подряд без «сухаря». После разгромов от «Аль-Насра» (2:4), «Аль-Таавуна» (1:5) и вылета из Клубного кубка Персидского залива от «Аль-Райяна» (0:3) команда находится в психологической яме. Однако есть и светлое пятно: Янник Феррейра Карраско с 19 голами в 33 матчах проводит отличный сезон и способен создать момент из ничего. Кроме того, «Аль-Шабаб» забивает в 11 последних турах подряд и не проигрывает в 6 последних гостевых матчах чемпионата – парадоксальная статистика для команды с такой обороной.

Факты о командах:

«Неом»

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в 4 последних турах

Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Не побеждает в 3 последних матчах

«Аль-Шабаб»

Пропускает в 7 последних турах

Пропустил 14 мячей в 5 последних встречах

Забивает в 11 последних матчах чемпионата

Не проигрывает в 6 последних гостевых матчах Высшей лиги

История противостояний

Единственный матч в сезоне: победа «Аль-Шабаба» (3:2)

Обе команды забили в последней личной встрече

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Шабаб»

Вывеска для любителей результативного футбола. «Неом» забивает в 6 матчах подряд, но и пропускает регулярно. «Аль-Шабаб» пропустил 14 мячей в 5 турах, но при этом забивает в 11 встречах кряду – команда играет в стиле «вы забьeте сколько сможете, мы – сколько захотим». Гости не проигрывают на выезде 6 матчей, однако текущая форма обороны не внушает доверия. Учитывая обоюдную результативность и проблемы в защите, наиболее вероятным сценарием видится голевая перестрелка.

Рекомендованные ставки: