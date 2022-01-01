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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Шабаб
Расписание
€ 40 млн
Аль-Шабаб - расписание матчей
Эр-Рияд
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Шабаб
Сайт:
http://www.shababclub.com
Тренер:
Фатих Терим
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
11.10 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Таавун
16.10 | 21:00
Аль-Иттихад
- : -
Аль-Шабаб
19.10 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Файсали
22.10 | 17:45
Аль-Фат
- : -
Аль-Шабаб
30.10 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Ахли
05.11 | 20:00
Абха
- : -
Аль-Шабаб
20.11 | 20:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Иттифак
26.11 | 20:00
Аль-Наср
- : -
Аль-Шабаб
03.12 | 20:00
Аль-Шабаб
- : -
Неом
10.12 | 20:00
Аль-Дирия
- : -
Аль-Шабаб
14.12 | 20:00
Аль-Кадисия
- : -
Аль-Шабаб
11.02 | 22:00
Аль-Шабаб
- : -
Халидж
18.02 | 22:00
Аль-Рияд
- : -
Аль-Шабаб
25.02 | 22:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Хазм
11.03 | 21:00
Аль-Хиляль
- : -
Аль-Шабаб
18.03 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Холуд
02.04 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Аль-Шабаб
08.04 | 21:00
Аль-Таавун
- : -
Аль-Шабаб
15.04 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Иттихад
18.04 | 21:00
Аль-Файсали
- : -
Аль-Шабаб
22.04 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Фат
29.04 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Аль-Шабаб
06.05 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Абха
12.05 | 21:00
Аль-Иттифак
- : -
Аль-Шабаб
20.05 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Наср
24.05 | 21:00
Неом
- : -
Аль-Шабаб
28.05 | 21:00
Аль-Шабаб
- : -
Аль-Дирия
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