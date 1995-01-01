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Текст
Как «Спартак» и «Зенита» играют друг с другом: у кого больше голов, кто чаще побеждал
31
21:40
«Ахмат» близок к назначению нового главного тренера
21:21
Агент Гурцкая анонсировал вторую тренерскую отставку в новом сезоне РПЛ
21:14
Сборную Англии вместо Саутгейта может возглавить женщина
2
21:00
Смородская прошлась по Слуцкому: «Это просто за гранью добра и зла!»
1
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Все новости
21:31
«Лацио» продлил аренду защитника «Ювентуса»
20:52
Фото
«Монако» усилился защитником сборной Кот-д'Ивуара
20:44
ЦСКА объявил о возвращении Бистровича
20:38
Де Брюйне согласился на операцию: он может не сыграть до конца года
20:29
Агент Вендела сделал заявление о будущем бразильца в «Зените»
3
20:20
Новый капитан «Челси» рискует пропустить несколько месяцев
20:10
«Просто гений, тело которого создано для спорта»: Фролов – о Кокорине
19:59
Клуб Роналду близок к покупке футболиста «Манчестер Сити» за 25 миллионов
1
19:51
Зайнтудинов отправился на медобследование для «Бешикташа»: в ЦСКА подтвердили
1
19:35
Фото
Дембеле выбрал игровой номер в «ПСЖ»
19:00
Попов описал Слуцкого одним словом
4
18:55
Петржела ждет провокаций от Соболева в матче с «Зенитом»: «Очень любит этим заниматься»
10
18:48
Видео
Уткин жестко раскритиковал Свинова за ключевую ошибку в матче с «Уралом»
3
18:37
«Рубин» сделал заявление о будущем Рахимова
18:24
«Краснодар» оказывает давление на главу КДК Григорьянца (Иван Карпов)
1
17:57
Изидор близок к переходу из «Локомотива» в «Марсель»: известна сумма трансфера
17:50
Стало известно, сколько заработал агент Захаряна на переходе из «Динамо» в «Сосьедад»
2
17:40
«Связываю только с этим»: Федотов объяснил, почему Карасева назначили на «Спартак» – «Зенит»
9
17:34
Шикарные условия Захаряна в «Сосьедаде»: личный водитель и зарплата в два раза больше, чем в «Динамо»
8
17:18
Назван клуб, в котором Алексей Миранчук проведет сезон-2023/24
2
16:59
Слуцкий объяснил, почему условная дисквалификация Дзюбы – это плохо
16:55
Мостовой: «Для вас Слуцкий заслуженный тренер, а для меня как был никто, так и останется»
6
16:49
Названы три претендента на приз лучшему тренеру сезона УЕФА
16:40
Лайв
Бронзовый призер ЧМ-2014 в составе новичка АПЛ, сильный конкурент Миранчука в «Аталанте». LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»
12
16:38
В Бахрейне объяснили, почему матч с Россией не состоится в 2023 году
16:24
Агент Дзюбы раскритиковал решение КДК и прошелся по оскорбленному журналисту
4
15:59
УЕФА объявил тройку номинантов на приз лучшему игроку сезона-2022/23
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15:47
Новые подробности трансфера Захаряна в «Сосьедад»: семья на стороне агента в споре с «Динамо»
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Аль-Шабаб
Результаты
Аль-Шабаб - результаты
Город
Эр-Рияд
Дивизион
Саудовская Аравия-Премьер-лига
Сайт
http://www.shababclub.com
Стадион
Аль-Шабаб
Тренер
Марсель Кейзер
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Таблица
Турниры:
Саудовская Аравия. Премьер-лига. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2013
Саудовская Аравия. Премьер-лига (2023/2024)
1 тур
14 августа, понедельник
21:00
Аль-Шабаб
1:1
Аль-Охдуд
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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