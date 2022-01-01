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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Шабаб
Состав
€ 40 млн
Аль-Шабаб - состав команды
Эр-Рияд
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Аль-Шабаб
Сайт:
http://www.shababclub.com
Тренер:
Фатих Терим
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Мори Диав
Вра
33
€ 0.9 млн
43
Гроэ Марсело
Вра
39
€ 0.2 млн
33
Аль-Махасне Мохаммед
Вра
29
€ 0.125 млн
23
Abdulaziz Rahma
Вра
-
4
Едвай Тин
Защ
30
€ 2 млн
3
Барри Мамаду Тьерно
Защ
21
€ 1.2 млн
2
Аль-Швирех Мохаммед
Защ
26
€ 0.5 млн
94
Аль-Радже Мубарак
Защ
23
€ 0.35 млн
21
Аль-Анази Дари Саяр
Защ
26
€ 0.3 млн
55
аль-Булеахи Али
Защ
36
€ 0.25 млн
5
Макки Али
Защ
27
€ 0.175 млн
27
Аль-Хавсави Абдулла
Защ
30
€ 0.175 млн
8
Браунхилл Джош
Пол
30
€ 8 млн
29
Адли Ясин
Пол
26
€ 7.5 млн
18
Парти Томас
Пол
33
€ 2 млн
40
Аль-Асмари Али
Пол
29
€ 0.325 млн
6
Аль-Нашри Авад
Пол
24
€ 0.25 млн
77
Аль-Дубаис Хишам
Пол
24
€ 0.175 млн
10
Карраско Янник
Нап
33
€ 5 млн
11
Поденсе Даниэль
Нап
30
€ 4 млн
13
Жуниор Карлос
Нап
31
€ 3 млн
9
Мартинес Роджер
Нап
32
€ 1.5 млн
17
Аль-Тани Мохамед
Нап
29
€ 0.85 млн
24
Аль-Обуд Абдулрахман
Нап
31
€ 0.7 млн
99
Азаизе Али
Нап
22
€ 0.325 млн
72
Аль-Биши Нассер
Нап
24
€ 0.05 млн
37
Abdullah Saeed
Нап
-
97
Murad Khadhari
Нап
-
49
Ricardo Mathias
Нап
-
91
Abdulaziz Al-Othman
Нап
-
99
Hamad Al-Khorayef
Нап
-
22
Hammam Al-Hammami
Нап
-
74
Abdulaziz Hadhood
Нап
-
Всего игроков: 33, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 6, нападающих: 15
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