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Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Шабаб
Фатих Терим
Фатих Терим
Аль-Шабаб
Турция
4 сентября 1953 (73)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
70-летний Терим проработал в «Панатинаикосе» 5 месяцев
2024.05.17 22:35
Фото
70-летний Терим нашел новый клуб – он будет тренировать россиянина
2023.12.26 20:49
1
Терим в 4-й раз за 25 лет покинул «Галатасарай». Его сменит Торрент
2022.01.10 17:37
1
Терим – о неудалении Живоглядова: «Галатасараю» не нужна техническая победа, но мы готовы переиграть концовку»
2021.11.08 16:54
14
Фото
«Жизнь, посвященная «Галатасараю». Стамбульцы поздравили Терима с днем рождения
2021.09.04 22:24
1
Кузяева предложили «Галатасараю», Терим пока не одобрил сделку
2020.08.30 09:58
23
Тренер «Галатасарая» Терим вылечился от коронавируса
2020.03.30 07:24
У главного тренера «Галатасарая» Терима диагнострован коронавирус
2020.03.23 22:49
Фото
Туран публично попросил прощения у Терима. Они поссорились в 2016 году из-за премиальных сборной Турции
2019.11.24 01:22
5
Терим получил 2 миллиона неустойки за увольнение из сборной Турции и потратил ее на благотворительность
2019.03.22 12:17
2
Терим: «В «Галатасарае» нет разговоров о переходе Фернандеша из «Локомотива»
2018.11.29 11:06
4
Тренер «Галатасарая» Терим: «Уважаю Семина. Это большой человек в российском футболе»
2018.11.27 20:50
5
Видео
Тренер «Галатасарая» Терим подарил журналисту торт во время предматчевого интервью
2018.10.20 15:23
Терим: «Три гола «Галатасарай» забивает не так часто»
2018.09.19 08:43
Игнатьев: «Будет интересно посмотреть за битвой Семина и Терима»
2018.09.18 08:42
8
Защитник «Галатасарая» Азиз: «У нас хорошие шансы выйти в плей-офф ЛЧ, но к «Локомотиву» готовимся очень серьезно»
2018.09.18 08:17
1
Терим: «Уважаю и ценю Семина. Желаю здоровья ему»
2018.09.17 21:54
2
Тренер «Галатасарая» Терим: «Мануэль Фернандеш – маэстро футбола»
2018.09.17 21:17
4
Терим, узнав о проблемах Эбуэ с деньгами, предложил игроку должность тренера в детской команде «Галатасарая»
2017.12.25 17:26
6
Тренер сборной Турции устроил погром в ресторане
2017.07.15 22:28
2
Терим: «В первые 45 минут матча я не узнавал свою команду»
2016.10.07 07:55
Шевченко: «В сборной Украины идет омоложение команды»
2016.10.06 00:22
Терим: «Сборная России является сильным соперником»
2016.09.01 06:08
3
Терим: «Выбрали Россию ради нашей дружбы»
2016.08.30 20:00
5
Терим: «Турция переживает спад»
2016.06.21 07:43
2
Терим: «Одна из наших индивидуальных ошибок была невероятной»
2016.06.18 00:49
Турция постарается взять первые очки в матче с Испанией
2016.06.17 21:06
11
«Лацио» рассматривает Терима в качестве основного претендента на пост главного тренера
2016.04.30 15:07
Терим: «Все должны гордиться моими игроками»
2015.10.13 18:46
1
Главные новости
В «Факеле» объяснили, почему не утвердили Ребко главным тренером
10:59
В «Галатасарае» в восторге от Батракова: «Наш самый ценный футболист»
10:50
1
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
10:30
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Генич спрогнозировал будущее Черчесова после увольнения из «Ахмата»
10:22
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В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
09:43
4
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
1
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
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Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
1
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