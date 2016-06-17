Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турция постарается взять первые очки в матче с Испанией

17 июня 2016, 21:06
11

В 2004 году – до того, как испанцы выиграли два Евро подряд – они тоже начали турнир с победы, но затем уступили португальцам и не вышли из группы. В ближайшем поединке команда дель Боске постарается сыграть очень аккуратно и сделать все для победы, а не играть чемпионскими мускулами. Испания не уступала Турции с марта 1954 года и явно не хочет повторения того матча.

Турки, как и все остальные, прекрасно осознают, что Испания любит и умеет подолгу владеть мячом, тем более что в ее составе собраны лучшие распасовщики мира. Команда Терима должна быть готова к огромным объемам беговой работы. Также нужно использовать малейшую возможность для контратак и очень бережно относиться к голевым моментам – только так можно зацепиться за очки. Заработать их, безусловно, нелегко, однако после поражения от Хорватии недостатка мотивации у турок не будет, это точно.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Испания Турция Терим Фатих Дель Боске Висенте
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lexa_Lexa
1466144575
Такой чемпионат, что нулевочку легко раскатают
Ответить
lek!
1466145114
Тяжко будет .
Ответить
Zeff
1466145638
Турки, валите за Украиной!
Ответить
bolela_16
1466146284
Есть желание, это хорошо....
Ответить
Den Bull
1466150155
это вряд ли
Ответить
Павел Амурский
1466154934
Турции слабо.
Ответить
diadushka
1466156460
Гнилой и гнусный по жизни народ ничего не заслуживает!!! Испания Вперед!!!
Ответить
Raider26
1466187198
хуй туркам а не очки. в очко получат сегодня
Ответить
Legioner-05
1466187768
Испания выиграет,и забьют больше 2 голов на обе команды
Ответить
Xiko
1466194542
Смотрю плохо стараются
Ответить
Главные новости
Слуцкий сказал, кто лучше – Соболев или Дзюба
10:08
В ЦСКА сказали, могли ли назначить Гусева вместо Игдисамова
09:56
Игрок «Родины» – о победе над «Зенитом»: «Чемпионы играли с чемпионами»
09:38
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
09:26
Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»
09:08
3
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
08:52
Слуцкий сказал, в чем Тюкавин уступает Кордобе, Дзюбе и Даку
08:39
3
Бразильский клуб принял решение по Кордобе
08:30
4
Дзюба обратился к Даку: «Родной, ты можешь сделать «Спартак» чемпионом»
08:18
1
Слуцкий обвинил ЦСКА в непрофессионализме: «Невозможно так плохо работать»
02:55
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+