Турция постарается взять первые очки в матче с Испанией

В 2004 году – до того, как испанцы выиграли два Евро подряд – они тоже начали турнир с победы, но затем уступили португальцам и не вышли из группы. В ближайшем поединке команда дель Боске постарается сыграть очень аккуратно и сделать все для победы, а не играть чемпионскими мускулами. Испания не уступала Турции с марта 1954 года и явно не хочет повторения того матча.

Турки, как и все остальные, прекрасно осознают, что Испания любит и умеет подолгу владеть мячом, тем более что в ее составе собраны лучшие распасовщики мира. Команда Терима должна быть готова к огромным объемам беговой работы. Также нужно использовать малейшую возможность для контратак и очень бережно относиться к голевым моментам – только так можно зацепиться за очки. Заработать их, безусловно, нелегко, однако после поражения от Хорватии недостатка мотивации у турок не будет, это точно.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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