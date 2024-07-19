Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению

Футбольная ассоциация Англии (FA) на сайте опубликовала объявление о вакансии на должность главного тренера команды.

В сообщении указывается, что главной обязанностью кандидата будет являться: «Возглавить и развить мужскую сборную Англии, чтобы выиграть крупный турнир и стабильно входить в число лучших команд мира».

Среди требований к потенциальному кандидату указываются:

1. обладание лицензией УЕФА Pro;

2. богатый опыт работы в Премьер-лиге и/или в других больших международных турнирах;

3. лидерские качества и так далее.