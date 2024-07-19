Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению

19 июля 2024, 19:45
8

Футбольная ассоциация Англии (FA) на сайте опубликовала объявление о вакансии на должность главного тренера команды.

В сообщении указывается, что главной обязанностью кандидата будет являться: «Возглавить и развить мужскую сборную Англии, чтобы выиграть крупный турнир и стабильно входить в число лучших команд мира».

Среди требований к потенциальному кандидату указываются:

1. обладание лицензией УЕФА Pro;

2. богатый опыт работы в Премьер-лиге и/или в других больших международных турнирах;

3. лидерские качества и так далее.

  • Недавно, было объявлено, что Гарет Саутгейт, находившийся у руля английской сборной с 2016 года, покинул свой пост.
  • В качестве наставника Англии Гарет провел 102 поединка. В них он сумел одержать 64 победы. Также в активе Саутгейта 20 ничьих и 18 поражений. Он два раза приводит английский коллектив к серебряным медалям чемпионата Европы.
  • Среди кандидатов на освободившуюся должность называются Томас Тухель, Грэм Поттер и Эдди Хау.

Еще по теме:
Бекхэм удивил жену большим кабачком 15
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN 6
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent 3
Источник: сайт FA
Чемпионат Европы Англия Саутгейт Гарет Тухель Томас Хау Эдди Поттер Грэм
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1721408000
Динамично развивающаяся компания с богатой историей,молодой дружный коллектив,гибкий график,в офисе кофе,печеньки и холодильник Харри, оформление по ТК
Ответить
FCSpartakM
1721410445
Саша Мостовой, это твой шанс
Ответить
R_a_i_n
1721411151
У нас есть такие! Рекордсмен Серожа и блистательный стратег, игрок и просто красавец - Александр Мостовой. Смотрите не спотыкнитесь, когда предложения делать будете.
Ответить
Cleaner
1721419278
Мостовой тренерскую лицензию получил уже? Александр поднял бы с колен сборную Англии и выиграл бы с ней предстоящий Чемпионат Мира!!!
Ответить
Fialet
1721419972
"Наберут по объявлению"...
Ответить
Марк Аврелий!
1721474684
Куда подавать заявление?
Ответить
Главные новости
Орлов заявил о предвзятости прессы к «Зениту», порожденной завистью
08:59
1
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
4
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
3
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
3
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+