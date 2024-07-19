Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению

Футбольная ассоциация Англии (FA) на сайте опубликовала объявление о вакансии на должность главного тренера команды.
В сообщении указывается, что главной обязанностью кандидата будет являться: «Возглавить и развить мужскую сборную Англии, чтобы выиграть крупный турнир и стабильно входить в число лучших команд мира».
Среди требований к потенциальному кандидату указываются:
1. обладание лицензией УЕФА Pro;
2. богатый опыт работы в Премьер-лиге и/или в других больших международных турнирах;
3. лидерские качества и так далее.
- Недавно, было объявлено, что Гарет Саутгейт, находившийся у руля английской сборной с 2016 года, покинул свой пост.
- В качестве наставника Англии Гарет провел 102 поединка. В них он сумел одержать 64 победы. Также в активе Саутгейта 20 ничьих и 18 поражений. Он два раза приводит английский коллектив к серебряным медалям чемпионата Европы.
- Среди кандидатов на освободившуюся должность называются Томас Тухель, Грэм Поттер и Эдди Хау.
Источник: сайт FA