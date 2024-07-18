Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил свой уровень предсказательских способностей во время Евро-2024.
«Из 30 результатов я на этом Евро угадал 25. Включая счет в финале. Я – Кашпировский и Нострадамус в одном лице!
После финала был счастлив. Заснул под утро. Моя любимая Испания победила! Еще и показав такой футбол!» – написал Мостовой.
- В финале чемпионата Европы-2024 Испания победила Англию (2:1).
- Нострадамус – французский астролог и писатель, живший в XVI веке. Анатолий Кашпировский – советский и российский экстрасенс, депутат Госдумы РФ в 1993–1995 годах.
Источник: «Спорт-Экспресс»