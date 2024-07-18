Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил свой уровень предсказательских способностей во время Евро-2024.

«Из 30 результатов я на этом Евро угадал 25. Включая счет в финале. Я – Кашпировский и Нострадамус в одном лице!

После финала был счастлив. Заснул под утро. Моя любимая Испания победила! Еще и показав такой футбол!» – написал Мостовой.