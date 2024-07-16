Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»

Алена Долецкая, российская журналистка, пояснила свой призыв уволить комментаторов «Матч ТВ» Константина Генича и Дмитрия Шнякина.

Долецкой не понравилась работа комментаторов на финале Евро-2024 Испания – Англия (2:1).

«Дмитрий Шнякин, спасибо, что пришли в мой канал. Давайте я не буду делиться своим огорчением, связанным с недюжинным количеством матерных и малоуважительных комментариев ваших фанатов в канале незнакомой им женщины. Погнали по сути, будем вместе с вами помнить, что я высказываю личную точку зрения.

1. Вы правы, футбол сегодня стал более динамичным, сложным и даже агрессивным. Именно это требует от комментатора неотступного внимания к игре, к еe стратегии. Этого внимания на финале ЧЕ у вас не было.

2. Мы, дилетанты, ожидаем, что именно вы можете/должны комментировать то, что происходит на поле (а не делиться маловнятными и скучными комментариями из прошлого, теряя описание текущей игры). Поминутная аналитика, комментарии сложных и интересных моментов, разбор игровой техники – 90%, а «лирические отступления» – макс 10%. Но никак не наоборот.

3. Не могу назвать украшением ваших комментариев вульгарные клички достойных игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый» и «вот он вытирает макарошки на голове» (про Лаина Ямаля) и уже тем более «этот пенсионер в сандалиях Гермеса носится как угорелый».

4. Да, я любила Уткина и Озерова, Махарадзе и прочих, хохотала над их шутками и оговорками, всe было. Их работа всегда была лишена вульгарности и пошлости.

5. Что до моего поста про ваше увольнение, то, разумеется, это была фигура речи хотя бы потому, что у меня нет ни малейшего соприкосновения со спортивными медиа и вашим руководством. И слава богу. Куда важнее, что мы с вами запарились положить карты на стол и вы выслушали мнение человека, который очень любит футбол, как это умеют дилетанты.

P. S. Обязана привести примеры того, что имела в виду выше. Кто не очень про футбол, не читайте. Просто такой неожиданный «ювонтэскэндлнау» не могу оставить без фактуры. Привожу всe с таймингом матча (запарилась):

5-я минута. Неправильно объявили порядок исполнения гимнов – показывает степень внимания к происходящему на поле: на табло флаг Англии, режиссеры снимают гигантскую английскую форму на газоне, а ваш коллега анонсирует гимн Испании. Фу.

7-я минута. Пассаж про учительницу английского: не имеет отношения к событию, не развлекает, не имеет познавательной ценности, зато мы узнали, что у вашего коллеги было «5» по английскому. Это очень важно, конечно.

8-я минута. Длинный монолог про пятую точку на газоне. Какова мысль: газон хороший, поэтому можно и посидеть, ведь подкаты плохи тем, что приходится посидеть, а не потому что долго вставать, а соперники умеют быстро бегать. Ну, ребят.

21-я минута. Диалог про развод Марка Кукурельи и алименты, абсолютно неоправданный. 30% всего контента первого тайма вы посвятили обещаниям испанцев, что они готовы с собой сделать в случае победы. Про 60 лет без трофеев у сборной Англии – ни слова.

24-я минута. Люк Шоу – главный сюрприз состава на этот финал демонстрирует великолепный дриблинг в чужой штрафной, но вы замечаете его только после того, как режиссеры показывают крупный повтор. Мне кажется, после 17 лет в профессии такие вещи должны фиксироваться глазом сразу.

32-я минута. НарушениеДани Ольмо. Он что, ударил в вакууме шипами – «ай-ай-ай». Он владел мячом, там было всe далеко не так однозначно. Фактура есть – это вторая желтая за всe время, он вообще не грубый игрок. Может, ошибка арбитра? Может, и нет, но вы даже не задаeтесь вопросом.

50-я минута. «Негодяй в хорошем смысле для Англии Карвахаль» – почему он в хорошем смысле для Англии?

54-я минута. 152-е лирическое отступление про Испанию. Теперь про испанские семьи, которые желали им победы. «Ты видел папу Ламина Ямаля?» и сразу шутка про фактурную маму его, которую вы в лицо Ямалю не повторите. Но на поле словно одни испанцы, из англичан только Беллингем с его несмываемым багажом в виде гола на последней минуте Словении, про него уже пятое упоминание, хотя даже половина второго тайма не прошла. Или у сборной Англии мам нет? Они инкубаторные?

87-я минута. Опять вам нужен повтор, чтобы увидеть автора голевого паса. Как можно на 87-й минуте финала настолько не следить за ходом игры? Но визжать, реагируя на гол чужой сборной, вы, конечно, не забыли. Это не все, но на этом хватит.

Всем спокойной ночи!».

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